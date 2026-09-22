El calendario tiene el número clave para tu jugada en la Quiniela: ¿A cuál "le tiro unos mangos"?

El calendario de esta semana vuelve a reunir nombres propios del humor, el tango, la televisión y el boxeo argentino. Para muchos apostadores, estas fechas funcionan como una cábala más a la hora de definir el número con el que probar suerte en la Quiniela.

Ya sea por tradición o por simple curiosidad, repasar las efemérides de la semana se volvió una costumbre entre quienes buscan una referencia distinta antes de jugar.

¿Qué se recuerda esta semana?

Martes 22: se cumplen 4 años del fallecimiento, a los 97 años, del mítico Carlitos Balá , uno de los humoristas infantiles más queridos de la Argentina.

Miércoles 23: se evocan 39 años del deceso, a los 68 años, del poeta y autor de tangos Homero Expósito , creador de clásicos como "Naranjo en flor".

Miércoles 23: ese mismo día, pero en 2024, se recuerdan 2 años de la muerte, a los 57 años, del conductor Daniel "La Tota" Santillán .

Viernes 25: se conmemoran 84 años del natalicio del destacado boxeador Oscar "Ringo" Bonavena .

Lunes 28: se rememoran 16 años del fallecimiento, a los 36 años, de la actriz Romina Yan.

Ya sea por tradición o por simple curiosidad, repasar las efemérides de la semana se volvió una costumbre entre quienes buscan una referencia distinta antes de jugar.

Todos los números para jugar esta semana

Cada efeméride deja, además de la fecha del calendario, un número de años como alternativa para los apostadores más curiosos.

22: por la fecha del fallecimiento de Carlitos Balá.

por la fecha del fallecimiento de Carlitos Balá. 23: por la fecha de la muerte de Homero Expósito y de Daniel "La Tota" Santillán.

por la fecha de la muerte de Homero Expósito y de Daniel "La Tota" Santillán. 25: por la fecha del natalicio de Ringo Bonavena.

por la fecha del natalicio de Ringo Bonavena. 28: por la fecha del fallecimiento de Romina Yan.

por la fecha del fallecimiento de Romina Yan. 04: años de la muerte de Carlitos Balá.

años de la muerte de Carlitos Balá. 39: años del deceso de Homero Expósito.

años del deceso de Homero Expósito. 02: años de la muerte de "La Tota" Santillán.

años de la muerte de "La Tota" Santillán. 84: años del natalicio de Ringo Bonavena.

años del natalicio de Ringo Bonavena. 16: años del fallecimiento de Romina Yan.

El número que más se repite

A diferencia de otras semanas, en esta ocasión el 23 es el gran protagonista del calendario porque concentra dos efemérides distintas, la partida de Homero Expósito en 1987 y la de Daniel "La Tota" Santillán en 2024.

Entre los años transcurridos, en cambio, todos los números aparecen una sola vez cada uno, por lo que quedan como alternativas parejas para quienes prefieran guiarse por esos números.