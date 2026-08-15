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Lunes, 17 de agosto de 2026

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ÚLTIMA OPORTUNIDAD

El Cronicazo cierra la semana con los números más fuertes para la Quiniela

Antes de despedir el fin de semana, ya están el candidato y los datos de cada sorteo para la última jugada.

Dayra, Arellano
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La semana llega a su último capítulo y el domingo se convierte en la oportunidad final para probar suerte antes de que arranque una nueva. El Cronicazo pone el broche con su selección de números, mientras "Me lo dijo una Gitana" suma sus pálpitos para las distintas quinielas del país.

Antes de cerrar la semana, repasá el gran candidato, las fijas, los demorados a la grande, los atrasados, los salidores y lo que reveló la Gitana. Para seguir las pizarras en vivo y confirmar las cabezas de cada turno, se puede ingresar a loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

El Cronicazo de hoy con todo lo que necesitás saber antes de jugar a la Quiniela

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "17". Lo acompañan el "07" como "El salvador", el "81" y el "46" como "Los posibles", y el "62" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "54". Ella está acompañada del "33" como "La onda", del "97" como "Me juego" y del "28" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "79", el "11" y el "57". Los sueños sugieren el "32", el "94", el "23" y el "02" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!&nbsp;
¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! 

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

  • Aries (del 21/3 al 20/4): "60".
  • Tauro (del 21/4 al 22/5): "89".
  • Géminis (del 23/5 al 21/6): "41".
  • Cáncer (del 22/6 al 21/7): "73".
  • Leo (del 22/7 al 21/8): "16".
  • Virgo (del 22/8 al 22/9): "51".
  • Libra (del 23/9 al 22/10): "39".
  • Escorpio (del 23/10 al 21/11): "98".
  • Sagitario (del 22/11 al 21/12): "29".
  • Capricornio (del 22/12 al 20/1): "04".
  • Acuario (del 21/1 al 19/2): "67".
  • Piscis (del 20/2 al 20/3): "88".


Cronicazo: los números de la suerte de esta semana

El Cronicazo indica que el gran candidato para la Quiniela es el 7087. Al tiempo, los números del domingo son:

Quiniela de la Ciudad: demorados a la grande: centena, el "4" con 21 sorteos; decena, el "8" con 35 sorteos; unidad, el "4" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "39", mientras que los más salidores son el "14", el "22" y el "16".

Quiniela Bonaerense: demorados a la grande: centena, el "7" con 25 sorteos; decena, el "7" con 39 sorteos; unidad, el "6" con 57 sorteos. Los más atrasados son el "33", el "80" y el "24", mientras que los más salidores son el "95", el "21" y el "29".

Quiniela de Montevideo: demorados a la grande: centena, el "7" con 33 sorteos; decena, el "3" con 16 sorteos; unidad, el "9" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", mientras que los más salidores son el "67", el "01" y el "42".

Quiniela de Santa Fe: demorados a la grande: centena, el "5" con 16 sorteos; decena, el "4" con 30 sorteos; unidad, el "2" con 30 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "29" y el "47", mientras que los más salidores son el "15", el "79" y el "39".

Quiniela de Córdoba: demorados a la grande: centena, el "7" con 25 sorteos; decena, el "2" con 45 sorteos; unidad, el "6" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "73", el "17" y el "45", mientras que los más salidores son el "74", el "80" y el "04".

Quiniela de Entre Ríos: demorados a la grande: centena, el "2" con 23 sorteos; decena, el "0" con 13 sorteos; unidad, el "4" con 17 sorteos. Los más atrasados son el "91", el "02" y el "67", mientras que los más salidores son el "00", el "04" y el "48".

Quiniela de Mendoza: demorados a la grande: centena, el "0" con 26 sorteos; decena, el "9" con 23 sorteos; unidad, el "0" con 19 sorteos. Los más atrasados son el "16", el "05" y el "65", mientras que los más salidores son el "58", el "44" y el "38".

QUINIELA BONAERENSE Y QUINIELA NACIONAL

Los sorteos de la Lotería Nacional y de la Lotería de la Provincia se realizan cinco veces durante la jornada. Estas son: la Previa (a las 10.30 de la mañana), la Primera (a las 12 del mediodía), la Matutina (a las 14.30), Vespertina (17.30 horas) y Nocturna (a las 21).

QUINI 6

El Quini 6 es un sorteo que se lleva a cabo dos veces por semana, miércoles y domingo. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de las agencias de lotería habilitadas en todo el país, elegir seis números entre el "00" y el "45" y apostar.

LOTO PLUS

Con las seis cifras elegidas entre el 0 y el 41, los apostadores del Loto Plus pueden participar de los juegos que se llevan a cabo los miércoles y sábados a las 22:00. Las apuestas para estos sorteos cierran algunas horas antes.

BRINCO

El apostador del Brinco elige al azar 6 números sobre un universo de 40 que van desde el '00' al '39'. El agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

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