El Cronicazo de la suerte: los pronósticos y números candidatos para la quiniela

Una nueva jornada de sorteos se pone en marcha en todo el país y los apostadores ya preparan sus jugadas para tentar a la fortuna en la quiniela.

Con el objetivo de orientar a los seguidores más fieles antes de realizar cada apuesta, la guía diaria de Números y Destino renueva sus pronósticos clave para encarar los distintos turnos del día.

Tras una semana con aciertos seguidos en los tableros de las principales loterías oficiales, la clásica sección del Cronicazo analiza las tendencias, las repeticiones y las señales del zodiaco que se posicionan con mejores chances para este sábado 12 de septiembre.

Entre las alternativas destacadas, el análisis incluye desde los "fijos" imperdibles hasta las combinaciones más buscadas por quienes persiguen el golpe de suerte.

El Cronicazo para la quiniela de este sábado



El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "41". Lo acompañan el "29" como "El salvador", el "00" y el "35" como "Los posibles", y el "74" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "80".

Ella está acompañada del "12" como "La onda", del "96" como "Me juego" y del "53" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "67", el "05" y el "78". Los sueños sugieren el "52", el "39", el "13" y el "98" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "42".

Tauro (del 21/4 al 22/5): "71".

Géminis (del 23/5 al 21/6): "09".

Cáncer (del 22/6 al 21/7): "32".

Leo (del 22/7 al 21/8): "88".

Virgo (del 22/8 al 22/9): "20".

Libra (del 23/9 al 22/10): "63".

Escorpio (del 23/10 al 21/11): "94".

Sagitario (del 22/11 al 21/12): "15".

Capricornio (del 22/12 al 20/1): "24".

Acuario (del 21/1 al 19/2): "37".

Piscis (del 20/2 al 20/3): "56".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 12 de septiembre

"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "8021". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "4" con 38 sorteos; decena, el "0" con 22 sorteos; unidad, el "3" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "35" y el "30", mientras que los más salidores, el "22", el "14" y el "16".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "8" con 26 sorteos; decena, el "7" con 29 sorteos; unidad, el "8" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "53" y el "30". Los más salidores, el "95", el "29" y el "01".

El Cronicazo para este sábado 12 de septiembre.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "4" con 27 sorteos; decena, el "0" con 24 sorteos; unidad, el "8" con 30 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "67", el "01" y el "42".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "7" con 26 sorteos; decena, el "1" con 51 sorteos; unidad, el "2" con 50 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "29" y el "62", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "49".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "0" con 17 sorteos; decena, el "1" con 29 sorteos; unidad, el "7" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "17", el "24" y el "70". Los más salidores, el "06", el "16" y el "50".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "3" con 22 sorteos; decena, el "2" con 23 sorteos; unidad, el "9" con 27 sorteos. Los más atrasados son el "02", el "67" y el "74", y los más salidores, el "04", el "00" y el "72".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "3" con 34 sorteos; decena, el "3" con 22 sorteos; unidad, el "1" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "05", el "21" y el "53", y los más salidores, el "58", el "44" y el "87".