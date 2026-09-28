El Cronicazo de la suerte para empezar la semana en la quiniela: los candidatos de la Gitana

Empezó una nueva semana y otra entrega del Cronicazo trae las mejores recomendaciones para la quiniela. Repasá las jugadas clave de la Gitana y descubrí tus cifras de la suerte.

No te pierdas la guía completa. En esta edición, se comparten los pálpitos con los números más atrasados, los más demorados y los más salidores.

Si querés probar tu fortuna, no dejes de revisar la clásica sección "Me lo dijo una Gitana" para descubrir la cifra sugerida según tu signo zodiacal.

Además, podés seguir los extractos oficiales de loterías y quinielas a través de los sitios web de loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Opciones clave en el Cronicazo de hoy: los pálpitos de la Gitana para jugar a la quiniela





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "14". Lo acompañan el "30" como "El salvador", el "25" y el "62" como "Los posibles", y el "98" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "59".

Ella está acompañada del "78" como "La onda", del "51" como "Me juego" y del "03" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "89", el "07" y el "46". Los sueños sugieren el "28", el "44", el "12" y el "71" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "37" .

Tauro (del 21/4 al 22/5): "26".

(del 21/4 al 22/5): "26". Géminis (del 23/5 al 21/6): "99".

(del 23/5 al 21/6): "99". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "41".

(del 22/6 al 21/7): "41". Leo (del 22/7 al 21/8): "80".

(del 22/7 al 21/8): "80". Virgo (del 22/8 al 22/9): "35".

(del 22/8 al 22/9): "35". Libra (del 23/9 al 22/10): "07".

(del 23/9 al 22/10): "07". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "72".

(del 23/10 al 21/11): "72". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "24".

(del 22/11 al 21/12): "24". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "58".

(del 22/12 al 20/1): "58". Acuario (del 21/1 al 19/2): "13".

(del 21/1 al 19/2): "13". Piscis (del 20/2 al 20/3): "66".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este lunes 28 de septiembre





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "5082". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "0" con 25 sorteos; decena, el "1" con 16 sorteos; unidad, el "5" con 40 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "77" y el "11", mientras que los más salidores, el "14", el "16" y el "22".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "0" con 35 sorteos; decena, el "8" con 33 sorteos; unidad, el "5" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "62" y el "61". Los más salidores, el "29", el "95" y el "28".

El Cronicazo para este lunes 28 de septiembre.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "9" con 29 sorteos; decena, el "8" con 24 sorteos; unidad, el "5" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "01", el "67" y el "92".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "2" con 39 sorteos; decena, el "5" con 41 sorteos; unidad, el "7" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "62" y el "05", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "03".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "5" con 21 sorteos; decena, el "9" con 21 sorteos; unidad, el "1" con 36 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "88" y el "09". Los más salidores, el "75", el "06" y el "80".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "6" con 48 sorteos; decena, el "4" con 17 sorteos; unidad, el "3" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "52", el "77" y el "43", y los más salidores, el "04", el "00" y el "62".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "5" con 13 sorteos; decena, el "2" con 34 sorteos; unidad, el "3" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "05", el "53" y el "20", y los más salidores, el "58", el "87" y el "44".