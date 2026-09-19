El Cronicazo del sábado tiene "la posta" para la quiniela: los candidatos de la Gitana

El fin de semana arranca con las ilusiones renovadas y el Cronicazo vuelve a ser la guía indispensable para ir a la agencia de quiniela de confianza.

Con una seguidilla imparable de aciertos y dobletes durante los últimos días, la Gitana trae la nómina completa de los números que prometen ser protagonistas en los tableros oficiales de la jornada.

Para este sábado 19 de septiembre, el ranking de la suerte llega encabezado por los pálpitos más esperados. Las combinaciones ideales ya están listas para ubicarse en las pizarras de la Ciudad, Provincia, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza.

Además de "El candidato" y las fijas, la edición de hoy incluye los demorados a la grande, las recomendaciones de la guía astral signo por signo y los dígitos sugeridos por los sueños.

El Cronicazo para la quiniela de este sábado





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "32". Lo acompañan el "50" como "El salvador", el "44" y el "08" como "Los posibles", y el "31" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "17".

Ella está acompañada del "76" como "La onda", del "81" como "Me juego" y del "14" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "25", el "98" y el "49". Los sueños sugieren el "87", el "09", el "62" y el "48" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "01".

Tauro (del 21/4 al 22/5): "36".

Géminis (del 23/5 al 21/6): "88".

Cáncer (del 22/6 al 21/7): "41".

Leo (del 22/7 al 21/8): "69".

Virgo (del 22/8 al 22/9): "94".

Libra (del 23/9 al 22/10): "57".

Escorpio (del 23/10 al 21/11): "10".

Sagitario (del 22/11 al 21/12): "75".

Capricornio (del 22/12 al 20/1): "52".

Acuario (del 21/1 al 19/2): "29".

Piscis (del 20/2 al 20/3): "13".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 19 de septiembre





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "2570". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "8" con 35 sorteos; decena, el "2" con 49 sorteos; unidad, el "1" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "30" y el "58", mientras que los más salidores, el "14", el "16" y el "22".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "3" con 24 sorteos; decena, el "0" con 40 sorteos; unidad, el "2" con 42 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "30" y el "62". Los más salidores, el "95", el "29" y el "01".

El Cronicazo de hoy, sábado 19 de septiembre.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "4" con 38 sorteos; decena, el "5" con 15 sorteos; unidad, el "4" con 32 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "01", el "67" y el "92".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "0" con 33 sorteos; decena, el "1" con 30 sorteos; unidad, el "9" con 35 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "29" y el "62", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "03".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "5" con 17 sorteos; decena, el "2" con 33 sorteos; unidad, el "3" con 41 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "88" y el "29". Los más salidores, el "75", el "06" y el "16".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "3" con 52 sorteos; decena, el "5" con 26 sorteos; unidad, el "3" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "02", el "52" y el "77", y los más salidores, el "04", el "00" y el "72".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "0" con 33 sorteos; decena, el "1" con 37 sorteos; unidad, el "4" con 27 sorteos. Los más atrasados son el "05", el "21" y el "53", y los más salidores, el "58", el "87" y el "44".