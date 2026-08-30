El Cronicazo despide la semana con todos los números de la suerte para la Quiniela
¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! Acá está toda la información para probar suerte en la Quiniela.
El Cronicazo vuelve a aparecer este domingo para que todos aquellos apostadores que quieran una última chance en la Quiniela la tengan.
Por eso, ya sabés: ¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! Acá está el gran candidato, los pálpitos, las fijas, los demorados a la grande, los más atrasados, los más salidores, y "Me lo dijo una Gitana", acá. Más información en www.loteria.gba.gov.ar y hwww.loteriadelaciudad.gob.ar.
El Cronicazo de hoy con todo lo que necesitás saber antes de jugar a la Quiniela
El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "46". Lo acompañan el "28" como "El salvador", el "95" y el "03" como "Los posibles", y el "79" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "67".
Ella está acompañada del "18" como "La onda", del "61" como "Me juego" y del "32" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "80", el "04" y el "29". Los sueños sugieren el "11", el "85", el "44" y el "70" como las mejores opciones.
Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?
- Aries (del 21/3 al 20/4): "99".
- Tauro (del 21/4 al 22/5): "47".
- Géminis (del 23/5 al 21/6): "10".
- Cáncer (del 22/6 al 21/7): "76".
- Leo (del 22/7 al 21/8): "31".
- Virgo (del 22/8 al 22/9): "08".
- Libra (del 23/9 al 22/10): "59".
- Escorpio (del 23/10 al 21/11): "62".
- Sagitario (del 22/11 al 21/12): "83".
- Capricornio (del 22/12 al 20/1): "96".
- Acuario (del 21/1 al 19/2): "24".
- Piscis (del 20/2 al 20/3): "38".