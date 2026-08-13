El Cronicazo destapó el número que promete un golpe de suerte en la Quiniela

Los jueves suelen marcar el cierre de la semana laboral y también una nueva chance de probar suerte en la quiniela. El Cronicazo llega con su selección diaria de números, y la voz de "Me lo dijo una Gitana" se suma con sus propios pálpitos para este 13 de agosto, pensados para cualquiera de las quinielas del día.

Antes de definir la jugada, conviene tener a mano el candidato, las fijas, los demorados a la grande, los atrasados y los salidores, además de lo que anticipó la Gitana. Todo eso está reunido más abajo, y quien quiera seguir las pizarras en directo puede ingresar a loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

El Cronicazo de hoy con todo lo que necesitás saber antes de jugar a la Quiniela

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "17". Lo acompañan el "07" como "El salvador", el "81" y el "46" como "Los posibles", y el "62" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "54". Ella está acompañada del "33" como "La onda", del "97" como "Me juego" y del "28" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "79", el "11" y el "57". Los sueños sugieren el "32", el "94", el "23" y el "02" como las mejores opciones.



¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco

Aries (del 21/3 al 20/4): "60" .

(del 21/3 al 20/4): . Tauro (del 21/4 al 22/5): "89" .

(del 21/4 al 22/5): . Géminis (del 23/5 al 21/6): "41" .

(del 23/5 al 21/6): . Cáncer (del 22/6 al 21/7): "73" .

(del 22/6 al 21/7): . Leo (del 22/7 al 21/8): "16" .

(del 22/7 al 21/8): . Virgo (del 22/8 al 22/9): "51" .

(del 22/8 al 22/9): . Libra (del 23/9 al 22/10): "39" .

(del 23/9 al 22/10): . Escorpio (del 23/10 al 21/11): "98" .

(del 23/10 al 21/11): . Sagitario (del 22/11 al 21/12): "29" .

(del 22/11 al 21/12): . Capricornio (del 22/12 al 20/1): "04" .

(del 22/12 al 20/1): . Acuario (del 21/1 al 19/2): "67" .

(del 21/1 al 19/2): . Piscis (del 20/2 al 20/3): "88".





Cronicazo: los números de la suerte de esta semana

El Cronicazo indica que el gran candidato para la Quiniela es el 7087. Al tiempo, los números del jueves son:

Quiniela de la Ciudad: demorados a la grande: centena, el "0" con 24 sorteos; decena, el "8" con 25 sorteos; unidad, el "4" con 19 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "39", mientras que los más salidores son el "14", el "22" y el "16".

Quiniela Bonaerense: demorados a la grande: centena, el "7" con 15 sorteos; decena, el "7" con 29 sorteos; unidad, el "6" con 47 sorteos. Los más atrasados son el "33", el "80" y el "24", mientras que los más salidores son el "95", el "21" y el "29".

Quiniela de Montevideo: demorados a la grande: centena, el "7" con 29 sorteos; decena, el "1" con 21 sorteos; unidad, el "9" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", mientras que los más salidores son el "67", el "01" y el "43".

Quiniela de Santa Fe: demorados a la grande: centena, el "7" con 30 sorteos; decena, el "9" con 22 sorteos; unidad, el "2" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "29" y el "47", mientras que los más salidores son el "15", el "79" y el "39".

Quiniela de Córdoba: demorados a la grande: centena, el "0" con 18 sorteos; decena, el "2" con 30 sorteos; unidad, el "3" con 17 sorteos. Los más atrasados son el "73", el "17" y el "45", mientras que los más salidores son el "74", el "80" y el "04".

Quiniela de Entre Ríos: demorados a la grande: centena, el "2" con 13 sorteos; decena, el "4" con 38 sorteos; unidad, el "1" con 40 sorteos. Los más atrasados son el "92", el "91" y el "02", mientras que los más salidores son el "00", el "04" y el "48".

QUINIELA BONAERENSE Y QUINIELA NACIONAL

Los sorteos de la Lotería Nacional y de la Lotería de la Provincia se realizan cinco veces durante la jornada. Estas son: la Previa (a las 10.30 de la mañana), la Primera (a las 12 del mediodía), la Matutina (a las 14.30), Vespertina (17.30 horas) y Nocturna (a las 21).

QUINI 6

El Quini 6 es un sorteo que se lleva a cabo dos veces por semana, miércoles y domingo. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de las agencias de lotería habilitadas en todo el país, elegir seis números entre el "00" y el "45" y apostar.

LOTO PLUS

Con las seis cifras elegidas entre el 0 y el 41, los apostadores del Loto Plus pueden participar de los juegos que se llevan a cabo los miércoles y sábados a las 22:00. Las apuestas para estos sorteos cierran algunas horas antes.

BRINCO

El apostador del Brinco elige al azar 6 números sobre un universo de 40 que van desde el '00' al '39'. El agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.