El Cronicazo está de fiesta: ¿Cuál fue número de la suerte que lideró los tableros en la Quiniela?

Nuestro Bolillero sigue de racha y ayer el suplemento Números & Destino volvió a acertar en la Quiniela con su pronóstico más consultado, el Cronicazo, que una vez más le dio una alegría a los seguidores más fieles.

El número de la suerte del Cronicazo, el 80, conocido como "la bocha", encabezó la Vespertina de Entre Ríos. Un nuevo golpe de efectividad que confirma por qué tantos lectores siguen de cerca cada recomendación del suplemento antes de salir a jugar.

La bocha, el número de la suerte que pegó en la Vespertina entrerriana

El Cronicazo no falla. El 80 se impuso en uno de los sorteos con mayor cantidad de apostadores de la provincia, y su aparición reforzó la confianza de quienes vienen jugando de la mano del suplemento en las últimas semanas.

¡Consultá el Cronicazo de la suerte!

Para los seguidores de Números & Destino, cada acierto del Cronicazo funciona como una confirmación más de que la fórmula sigue dando resultado. Este nuevo golpe se suma a una seguidilla de aciertos que el suplemento viene sosteniendo con distintos pronósticos, y que ya se convirtió en una cita obligada para quienes buscan una guía a la hora de apostar.

Otros pronósticos que también la pegaron esta semana

El Cronicazo no fue el único en repartir festejos estos días. El Salvador también sumó lo suyo con el 29 al tope de la Previa de la Lotería de la Provincia, mientras que Los Posibles se destacó con un doblete: el 00 en la Matutina de Mendoza y la Vespertina de Córdoba, además de un acierto con el 35 en la Matutina cordobesa.

La lista sigue con El Suplente, que se impuso con el 74 en la Primera de Mendoza. Incluso los signos del zodíaco tuvieron su premio esta semana: Piscis repitió con el 56, Géminis hizo lo propio con el 09 y Virgo cerró la seguidilla con el 20 en la Matutina de Entre Ríos.