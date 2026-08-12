El Cronicazo marca el rumbo de la semana de los números de la Quiniela

La mitad de la semana llega con la misma pregunta de siempre: ¿qué números elegir para no dejar pasar la suerte? El Cronicazo responde con sus recomendaciones del día, mientras "Me lo dijo una Gitana" suma su propia mirada sobre los pálpitos de este miércoles 12 de agosto, listos para llevar a cualquiera de las quinielas del país.

Antes de anotar una sola cifra conviene repasar todo el combo: el gran candidato, las fijas, los demorados a la grande, los atrasados, los salidores y, por supuesto, lo que anticipó la Gitana. Todo ese material está disponible acá abajo, y para quien prefiera chequear las pizarras en vivo, los portales de loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar permiten seguir cada turno en tiempo real.

El Cronicazo de hoy con todo lo que necesitás saber antes de jugar a la Quiniela

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "17". Lo acompañan el "07" como "El salvador", el "81" y el "46" como "Los posibles", y el "62" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "54". Ella está acompañada del "33" como "La onda", del "97" como "Me juego" y del "28" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "79", el "11" y el "57". Los sueños sugieren el "32", el "94", el "23" y el "02" como las mejores opciones.

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Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "60" .

(del 21/3 al 20/4): . Tauro (del 21/4 al 22/5): "89" .

(del 21/4 al 22/5): . Géminis (del 23/5 al 21/6): "41" .

(del 23/5 al 21/6): . Cáncer (del 22/6 al 21/7): "73" .

(del 22/6 al 21/7): . Leo (del 22/7 al 21/8): "16" .

(del 22/7 al 21/8): . Virgo (del 22/8 al 22/9): "51" .

(del 22/8 al 22/9): . Libra (del 23/9 al 22/10): "39" .

(del 23/9 al 22/10): . Escorpio (del 23/10 al 21/11): "98" .

(del 23/10 al 21/11): . Sagitario (del 22/11 al 21/12): "29" .

(del 22/11 al 21/12): . Capricornio (del 22/12 al 20/1): "04" .

(del 22/12 al 20/1): . Acuario (del 21/1 al 19/2): "67" .

(del 21/1 al 19/2): . Piscis (del 20/2 al 20/3): "88".





Cronicazo: los números de la suerte de esta semana

El Cronicazo indica que el gran candidato para la Quiniela es el 7087. Al tiempo, los números del miércoles son:

Quiniela de la Ciudad: demorados a la grande: centena, el "0" con 19 sorteos; decena, el "8" con 20 sorteos; unidad, el "5" con 30 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "39", mientras que los más salidores son el "14", el "64" y el "88".

Quiniela Bonaerense: demorados a la grande: centena, el "4" con 33 sorteos; decena, el "7" con 24 sorteos; unidad, el "6" con 42 sorteos. Los más atrasados son el "33", el "80" y el "24", mientras que los más salidores son el "95", el "15" y el "21".

Quiniela de Montevideo: demorados a la grande: centena, el "7" con 27 sorteos; decena, el "1" con 19 sorteos; unidad, el "9" con 22 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", mientras que los más salidores son el "01", el "43" y el "52".

Quiniela de Santa Fe: demorados a la grande: centena, el "7" con 25 sorteos; decena, el "9" con 17 sorteos; unidad, el "0" con 32 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "29" y el "47", mientras que los más salidores son el "03", el "15" y el "75".

Quiniela de Córdoba: demorados a la grande: centena, el "2" con 30 sorteos; decena, el "2" con 30 sorteos; unidad, el "3" con 17 sorteos. Los más atrasados son el "62", el "73" y el "14", mientras que los más salidores son el "50", el "85" y el "07".

Quiniela de Entre Ríos: demorados a la grande: centena, el "6" con 28 sorteos; decena, el "4" con 33 sorteos; unidad, el "1" con 35 sorteos. Los más atrasados son el "92", el "91" y el "02", mientras que los más salidores son el "00", el "14" y el "48".

QUINIELA BONAERENSE Y QUINIELA NACIONAL

Los sorteos de la Lotería Nacional y de la Lotería de la Provincia se realizan cinco veces durante la jornada. Estas son: la Previa (a las 10.30 de la mañana), la Primera (a las 12 del mediodía), la Matutina (a las 14.30), Vespertina (17.30 horas) y Nocturna (a las 21).

QUINI 6

El Quini 6 es un sorteo que se lleva a cabo dos veces por semana, miércoles y domingo. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de las agencias de lotería habilitadas en todo el país, elegir seis números entre el "00" y el "45" y apostar.

LOTO PLUS

Con las seis cifras elegidas entre el 0 y el 41, los apostadores del Loto Plus pueden participar de los juegos que se llevan a cabo los miércoles y sábados a las 22:00. Las apuestas para estos sorteos cierran algunas horas antes.

BRINCO

El apostador del Brinco elige al azar 6 números sobre un universo de 40 que van desde el '00' al '39'. El agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.