El Cronicazo mira el calendario y anota los cumpleaños esta semana: ¡Un "guiño" de la suerte!

La Quiniela es uno de los juegos de azar más populares de Argentina y, aunque cada apostador tiene sus propias estrategias, existen diferentes maneras de elegir los números de la suerte.

En este sentido, los cumpleaños de los famosos ofrecen nuevas combinaciones y cábalas para quienes buscan probar suerte o todavía no saben qué cifras elegir.

. Entre el 15 y el 21 de septiembre, reconocidas figuras argentinas e internacionales del cine, la televisión, la música, el humor y el fútbol celebran un nuevo año de vida.

¿Quiénes "soplan la velita" la tercera semana de septiembre?

15 de septiembre

- Tommy Lee Jones: el reconocido actor estadounidense, ganador del Oscar por El fugitivo y recordado también por la saga Hombres de negro, nació en 1946 y cumple 80 años.

16 de septiembre

- Hugo Varela: el humorista, músico, cantautor y luthier cordobés nació en 1946 y cumple 80 años. Su extensa trayectoria se caracteriza por combinar música, instrumentos poco convencionales y humor.

18 de septiembre

- Leo Montero: el conductor argentino, reconocido por su extensa trayectoria en televisión y especialmente por su paso por AM, Antes del Mediodía, nació en 1972 y cumple 54 años.

- Ronaldo Nazário: el histórico delantero brasileño conocido como "El Fenómeno", campeón del mundo y ganador de dos Balones de Oro, nació en 1976 y cumple 50 años.

20 de septiembre

- Sophia Loren: una de las grandes estrellas de la historia del cine italiano e internacional nació en Roma en 1934 y cumple 92 años. A lo largo de su extraordinaria carrera obtuvo, entre numerosos reconocimientos, un Premio Oscar.

21 de septiembre

- Mercedes Morán: la reconocida actriz argentina de cine, teatro y televisión nació en 1955 y cumple 71 años. Su trayectoria fue distinguida en tres oportunidades con el Premio Konex de Platino.

- Pablo Echarri: el actor y productor argentino, protagonista de éxitos televisivos como Resistiré y Montecristo, nació en 1969 y cumple 57 años.

- Fernando Cavenaghi: el exdelantero e ídolo de River Plate nació en 1983 y cumple 43 años. Durante sus diferentes etapas en el club convirtió más de 100 goles y conquistó numerosos títulos.

- Luciano Pereyra: el cantante y compositor nacido en Luján en 1981 cumple 45 años. Referente de la música popular argentina, comenzó ligado al folclore y posteriormente incorporó sonidos del pop y la balada romántica.

Actores, conductores y músicos reconocidos celebran un nuevo año de vida y aportan diferentes fechas para quienes buscan inspiración.

Al repasar las fechas, años de nacimiento y edades de las nueve figuras, algunas cifras aparecen más de una vez y pueden convertirse en otra alternativa para quienes buscan inspiración.

El 21 es el más evidente entre los días, ya que Mercedes Morán, Pablo Echarri, Fernando Cavenaghi y Luciano Pereyra comparten esa fecha de cumpleaños.

También aparecen coincidencias entre las edades. Tommy Lee Jones y Hugo Varela llegan a los 80 años, mientras que otros números que pueden desprenderse de la lista son el 15, 16, 18 y 20, correspondientes a los restantes días de nacimiento.

De esta manera, quienes acostumbran recurrir a fechas especiales o cábalas tienen varias cifras para considerar, aunque, como siempre, el resultado de la Quiniela depende exclusivamente del azar.