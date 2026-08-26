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Miércoles, 26 de agosto de 2026

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FUNDAMENTAL

El Cronicazo para cortar la semana: ¿Cuáles son los números de la suerte brindados por la Gitana?

Este miércoles, no dudes en consultar el Cronicazo con todas las recomendaciones infalibles de la Gitana. Los números "tocados por la varita" están acá.

Lucía Reppin
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Llegó un nuevo miércoles y, por ende, una nueva oportunidad para "cortar" la semana en la quiniela con las mejores recomendaciones de la Gitana del Cronicazo.

Los números más demorados, los más atrasados y los más salidores, se encuentran disponibles en esta guía. En la misma línea, no te olvides de ver la sección semanal "Me lo dijo una Gitana", la cual se encuentra junto al bloque que muestra cuál es la cifra de la suerte según el signo del zodiaco.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! Por último, no te olvides de corroborar los resultados de loterías y quinielas en: loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Cronicazo de miércoles: ¿Cuáles son los candidatos de la Gitana para jugar a la quiniela?

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "46". Lo acompañan el "28" como "El salvador", el "95" y el "03" como "Los posibles", y el "79" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "67".

Ella está acompañada del "18" como "La onda", del "61" como "Me juego" y del "32" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "80", el "04" y el "29". Los sueños sugieren el "11", el "85", el "44" y el "70" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!
¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

  • Aries (del 21/3 al 20/4): "99".
  • Tauro (del 21/4 al 22/5): "47".
  • Géminis (del 23/5 al 21/6): "10".
  • Cáncer (del 22/6 al 21/7): "76".
  • Leo (del 22/7 al 21/8): "31".
  • Virgo (del 22/8 al 22/9): "08".
  • Libra (del 23/9 al 22/10): "59".
  • Escorpio (del 23/10 al 21/11): "62".
  • Sagitario (del 22/11 al 21/12): "83".
  • Capricornio (del 22/12 al 20/1): "96".
  • Acuario (del 21/1 al 19/2): "24".
  • Piscis (del 20/2 al 20/3): "38".
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