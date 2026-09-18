Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 18 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
IMPARABLE

El Cronicazo repite la hazaña y desata una lluvia de aciertos en la Quiniela

El suplemento Números y Destino sumó una nueva ronda de aciertos en distintos tableros y desató otra ola de festejos entre los apostadores.

Dayra, Arellano
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Cronicazo no da tregua y hoy el suplemento Números y Destino volvió a sacudir la Quiniela con otro doblete que multiplicó las alegrías entre los seguidores más fieles del Bolillero Semanal.

El pronóstico estrella de la semana se repitió una vez más en dos tableros oficiales distintos, y no fue el único: otros pronósticos del suplemento también aportaron lo suyo para armar una jornada a puro festejo.

El pronóstico estrella volvió a pegar dos veces

Otra vez el 32, conocido como "el dinero", fue el protagonista de la jornada. El Cronicazo lo mantuvo como pronóstico estrella y no falló, ya que encabezó tanto la Primera de la Lotería de Entre Ríos como la Matutina de Córdoba, repitiendo así el batacazo de ayer.

La Gitana tampoco se quedó atrás. Su número, el 17, conocido como "la desgracia", se ubicó al tope de la pizarra en la Nocturna de Córdoba, sumando otra alegría para los seguidores del suplemento.

Los apostadores siguen de cerca cada pronóstico del Cronicazo para no perderse la próxima jugada ganadora.
Los apostadores siguen de cerca cada pronóstico del Cronicazo para no perderse la próxima jugada ganadora.

Otro festival de dobletes en la jornada

La lista de aciertos no terminó ahí. Tres Para Ganar metió un doblete con el 98, que encabezó tanto la Matutina de Provincia como la Nocturna de Montevideo, y sumó además el 49 entre sus pronósticos certeros.

La Onda también hizo lo suyo con otro doblete porque el 76 se impuso en la Vespertina de Santa Fe y repitió en la Nocturna de la Ciudad. Y para cerrar, Los Sueños Sugieren aportó el 48, que apareció en la Previa de Santa Fe.

Otra semana con muchos premios para los seguidores del número de la suerte

La racha de esta semana sigue sumando motivos de festejo entre los lectores. El nuevo doblete del Cronicazo, sumado al resto de los aciertos, se agrega a una seguidilla que viene mostrando resultados constantes en distintos tableros del país y la región.

Esta nota habla de:
1
Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre
ALERTA

Santilli confirmó qué jubilados dejan de recibir el bono en octubre

2
"Gran Hermano": el misterioso video de la casa que se filtró apenas terminó la final
POR LA RED

"Gran Hermano": el misterioso video de la casa que se filtró apenas terminó la final

3
Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con DNI de 0 a 9
ENTERATE

Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con DNI de 0 a 9

4
Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre
ANTICIPO

Cambian las jubilaciones a partir del 8 de octubre

5
Termina otra semana de pagos: los jubilados que cobran con aumento y bono hoy, viernes 18 de septiembre
ANOTÁ

Termina otra semana de pagos: los jubilados que cobran con aumento y bono hoy, viernes 18 de septiembre

Últimas noticias de Cronicazo