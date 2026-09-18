El Cronicazo repite la hazaña y desata una lluvia de aciertos en la Quiniela

El Cronicazo no da tregua y hoy el suplemento Números y Destino volvió a sacudir la Quiniela con otro doblete que multiplicó las alegrías entre los seguidores más fieles del Bolillero Semanal.

El pronóstico estrella de la semana se repitió una vez más en dos tableros oficiales distintos, y no fue el único: otros pronósticos del suplemento también aportaron lo suyo para armar una jornada a puro festejo.

El pronóstico estrella volvió a pegar dos veces





Otra vez el 32, conocido como "el dinero", fue el protagonista de la jornada. El Cronicazo lo mantuvo como pronóstico estrella y no falló, ya que encabezó tanto la Primera de la Lotería de Entre Ríos como la Matutina de Córdoba, repitiendo así el batacazo de ayer.

La Gitana tampoco se quedó atrás. Su número, el 17, conocido como "la desgracia", se ubicó al tope de la pizarra en la Nocturna de Córdoba, sumando otra alegría para los seguidores del suplemento.

Los apostadores siguen de cerca cada pronóstico del Cronicazo para no perderse la próxima jugada ganadora.

Otro festival de dobletes en la jornada





La lista de aciertos no terminó ahí. Tres Para Ganar metió un doblete con el 98, que encabezó tanto la Matutina de Provincia como la Nocturna de Montevideo, y sumó además el 49 entre sus pronósticos certeros.

La Onda también hizo lo suyo con otro doblete porque el 76 se impuso en la Vespertina de Santa Fe y repitió en la Nocturna de la Ciudad. Y para cerrar, Los Sueños Sugieren aportó el 48, que apareció en la Previa de Santa Fe.

Otra semana con muchos premios para los seguidores del número de la suerte





La racha de esta semana sigue sumando motivos de festejo entre los lectores. El nuevo doblete del Cronicazo, sumado al resto de los aciertos, se agrega a una seguidilla que viene mostrando resultados constantes en distintos tableros del país y la región.