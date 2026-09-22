El Cronicazo sigue de racha y volvió a pegar fuerte en la Quiniela: ¿Cuál es el número de la suerte?

El Cronicazo sigue de racha y volvió a darle otro golpe certero a sus seguidores para arrancar la semana. El adelanto del Bolillero, publicado ayer en el suplemento de loterías, se cumplió apenas se conocieron los primeros resultados oficiales del día.

El dato más celebrado fue, una vez más, el recomendado estrella de la guía. Pero la jornada no se quedó ahí; los aciertos se multiplicaron tanto en los tableros tradicionales como entre los seguidores del horóscopo.

El Cronicazo encabezó la lista de aciertos

El 75, asociado a "los besos" y marcado como recomendado estrella, se ubicó al tope de la pizarra en la primera de la Lotería de la Provincia. Fue el batacazo más celebrado del día entre quienes siguieron la guía al pie de la letra.

El Cronicazo sigue de racha y volvió a darle otro golpe certero a sus seguidores para arrancar la semana.

A ese resultado se sumó Los Posibles, que acertó con el 39 al encabezar la previa de Mendoza. Los Sueños Sugieren, por su parte, tuvo una jornada productiva con dos aciertos: el 06, en la vespertina de Córdoba, y el 79.

Los signos también tuvieron su premio

La guía de Números y Destino también dio en el blanco entre los seguidores del horóscopo. Libra sumó un doblete con el 74, que apareció tanto en Entre Ríos como en Ciudad.

Géminis repitió la fórmula con el 29 en Santa Fe y Provincia, mientras que Piscis cerró la lista con el 38, que pegó en Mendoza.