El Cronicazo y una lluvia de aciertos: así la pegó el Bolillero en la Quiniela esta semana

El Bolillero de Números y Destino le dio otro gran arranque de semana a sus seguidores. Pese a que el suplemento salió publicado en la propia edición de hoy, el adelanto no perdió efectividad y repartió festejos desde temprano entre quienes lo siguieron al pie de la letra.

La jornada trajo varios dobletes que multiplicaron las alegrías, tanto en los tableros tradicionales como en la sección dedicada a los signos del zodíaco.

Los aciertos que encabezaron la jornada

El primer batacazo del día llegó de la mano de El Salvador, que acertó con el 29 al tope de la pizarra en la previa de la Lotería de la Provincia. Ese resultado marcó el inicio de una seguidilla de festejos entre los apostadores.

Los Posibles fue la sección más productiva de la jornada: sumó un doblete con el 00 en la matutina de Mendoza y la vespertina de Córdoba, y además acertó con el 35 en la matutina de Córdoba. Por su parte, El Suplente completó la lista con el 74, que se impuso en la primera de Mendoza.

Los signos también tuvieron su premio

La guía de Números y Destino también dio en el blanco entre los seguidores del horóscopo. Piscis sumó un doblete con el 56, que apareció en la previa de Ciudad y la matutina de Santa Fe.

Géminis, por su parte, también repitió acierto con el 09 en la previa de Santa Fe y la vespertina de Ciudad. Y Virgo cerró la lista con el 20, que se ubicó en lo más alto de la matutina de Entre Ríos.