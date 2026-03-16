El Loto Plus volvió a repartir fortunas: 13 apostadores ganaron más de $46 millones

El Loto Plus volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país con una nueva edición cargada de premios millonarios y sorpresas.

En la jugada realizada durante la noche del sábado 14 de marzo se registraron ganadores en distintas categorías, aunque los pozos principales no tuvieron acertantes y continuarán acumulándose para la próxima fecha.

Los 13 afortunados sumaron más de 46 millones de pesos tras acertar la combinación necesaria en cada una de las modalidades del juego.

Cada semana miles de jugadores siguen atentos los números del sorteo con la ilusión de acertar la combinación ganadora.

Loto Plus dejó 13 ganadores millonarios y un pozo gigante para el próximo sorteo

El sorteo número 3.865 del Loto Plus dejó un dato curioso: 13 apostadores lograron acertar los cinco números en la modalidad "Sale o Sale" y otras categorías que componen el juego.

En la categoría Tradicional, los números sorteados fueron 12, 28, 33, 37, 38 y 44, mientras que el número Plus fue 8. En esta modalidad, el premio mayor, destinado a quienes lograran seis coincidencias, quedó vacante con un monto estimado de $628.485.627,05.

Tampoco hubo ganadores con cinco aciertos, cuyo premio alcanzaba los $17.896.135,95. Sin embargo, 234 participantes acertaron cuatro números y cada uno recibió $3.579.227,19.

En la modalidad Match, los números seleccionados fueron 00, 01, 09, 20, 24 y 40. El pozo principal, que superaba los $7.556.305.032, tampoco tuvo ganadores.

El sorteo se realiza semanalmente y reparte premios millonarios en distintas modalidades del juego.

No obstante, seis jugadores lograron cinco aciertos, lo que les permitió llevarse $17.896.135,95 cada uno. Además, 267 personas acertaron cuatro números, obteniendo un premio de $3.579.227,19.

En el caso del Desquite, la combinación estuvo integrada por 02, 07, 10, 26, 36 y 42, aunque el premio mayor, que superaba los $1.465 millones, quedó vacante.

La modalidad Sale o Sale fue la que finalmente repartió los premios más importantes de la jornada. Los números que salieron fueron 14, 19, 25, 30, 36 y 41, y allí 13 apostadores lograron cinco coincidencias, llevándose más de $46 millones.

Debido a que los principales pozos no tuvieron acertantes, el próximo sorteo promete cifras aún más elevadas. Las estimaciones indican que el monto total en juego podría alcanzar los $29.205 millones, lo que genera gran expectativa entre quienes participan habitualmente de este tradicional juego.

Los números sorteados definieron a los nuevos ganadores y dejaron importantes premios en varias categorías del juego.

En cuanto a los premios obtenidos, es importante tener en cuenta que en Argentina los montos superiores a cierto valor están sujetos a deducciones impositivas.

En general, los juegos de azar contemplan retenciones que rondan el 31% del total del premio, por lo que el monto final que recibe el ganador puede ser considerablemente menor al anunciado.

Por otro lado, las agencias oficiales que venden los tickets también reciben una comisión por cada apuesta realizada. Este porcentaje suele ubicarse entre el 6% y el 10% del valor de cada jugada, lo que representa una fuente de ingresos clave.