El pronóstico no lo anticipó, pero el Cronicazo sí: ¡Lluvia de aciertos! El Bolillero no da tregua e hizo estallar la Quiniela
El Bolillero sumó otra jornada a pura efectividad, con varios pronósticos repartiéndose festejos en distintos tableros del país.
El Bolillero de Crónica atraviesa otra gran semana, y hoy el suplemento Números & Destino volvió a acertar en la Quiniela con uno de sus pronósticos más queridos por los apostadores.
La jornada dejó, además, varios festejos extra en distintos tableros del país.
El pronóstico que encabezó la jornada se impuso con fuerza en uno de los sorteos más seguidos, y no fue el único; otras secciones del suplemento también sumaron lo suyo para completar una seguidilla de aciertos.
"La Onda" dio en el blanco
Fue La Onda la responsable del batacazo con el 41, conocido como "el cuchillo". Este número encabezó la Matutina de la Lotería de Mendoza, dándole una nueva alegría a los seguidores que siguieron la recomendación al pie de la letra.
Para los lectores de Números & Destino, cada acierto de La Onda reafirma la efectividad del suplemento, que semana tras semana sostiene su racha con distintos pronósticos.
Otros pronósticos que también sumaron festejos
La Onda no fue la única en repartir alegrías esta jornada. Tres Para Ganar acertó con el 18, El Suplente hizo lo propio con el 23 y Los Posibles sumó un doblete con el 39 y el 87, ampliando así las chances de festejo entre los seguidores del suplemento.
El Bolillero, la guía favorita de la semana
Cada vez son más los lectores que combinan sus distintos pronósticos antes de salir a apostar, atraídos por una efectividad que se sostiene sorteo tras sorteo.
El suplemento Números & Destino continúa trabajando con distintos horarios y provincias para ampliar las chances de acierto en cada jornada.