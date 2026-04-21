Eligió los números de la Quiniela con los ojos cerrados y ganó una fortuna

Lo que comenzó como una decisión impulsiva y poco convencional terminó en una historia que sorprendió a muchos. Una mujer decidió probar suerte en un juego de lotería utilizando un método completamente improvisado, sin imaginar que ese gesto marcaría un antes y un después en su vida.

Lejos de aplicar estrategias o analizar combinaciones numéricas, la protagonista optó por un enfoque distinto: eligió sus números al azar, guiándose únicamente por la intuición y con los ojos cerrados. Como resultado, la jugadora ganó un importante premio que le permitirá saldar algunas deudas y vivir cómodamente.

Eligió los números de la lotería con los ojos cerrados y ganó: ¿Cuánto dinero se llevó?

La protagonista es Dorothy Chester, residente de Cedar Grove, en Carolina del Norte (Estados Unidos), quien ganó un premio mayor de 212.371 dólares (equivalente a unos $297.319.400 al cambio actual) en el juego "Cash 5".

Según informó la oficina de la lotería estatal, Chester compró su boleto de un dólar para el sorteo del 7 de abril a través de la plataforma digital Online Play. Lo llamativo es que eligió los números cerrando los ojos y señalando al azar.

"Elegí mis números simplemente cerrando los ojos y apuntando", contó entre risas. "Fue la primera vez que lo intenté".

Dorothy Chester ganó la lotería eligiendo los números con los ojos cerrados y guiándose con su intuición.

El premio no es sencillo de obtener. Las probabilidades de acertar los cinco números del juego son de 1 en 962.598, lo que convierte su logro en un hecho poco frecuente desde el punto de vista estadístico.

A pesar de ello, la mujer aseguró que siempre creyó que en algún momento podría ganar. "Siempre me decía a mí misma: ‘Voy a ganar Cash 5 algún día'", afirmó.

El momento en que comprobó su victoria fue tan intenso como inesperado. Según relató, comenzó a tartamudear al revisar los números y, poco después, salió a la vereda de su casa para celebrar. "Estaba gritando y celebrando. Fue una sensación increíble", recordó.

La ganadora reclamó su premio en la sede de la lotería en Raleigh. Tras las deducciones correspondientes a impuestos estatales y federales, el monto final que recibió fue de 152.929 dólares (unos $214.100.600).

"Todavía se siente irreal", expresó Chester, quien adelantó que utilizará el dinero de manera responsable, con el objetivo de saldar deudas y mejorar su situación financiera.