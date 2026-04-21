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Martes, 21 de abril de 2026

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INCREÍBLE

Eligió los números de la Quiniela con los ojos cerrados y ganó una fortuna

Una mujer convirtió un simple experimento en una inesperada victoria en la lotería que terminó cambiando su vida para siempre.

LBarrios

Lo que comenzó como una decisión impulsiva y poco convencional terminó en una historia que sorprendió a muchos. Una mujer decidió probar suerte en un juego de lotería utilizando un método completamente improvisado, sin imaginar que ese gesto marcaría un antes y un después en su vida.

Lejos de aplicar estrategias o analizar combinaciones numéricas, la protagonista optó por un enfoque distinto: eligió sus números al azar, guiándose únicamente por la intuición y con los ojos cerrados. Como resultado, la jugadora ganó un importante premio que le permitirá saldar algunas deudas y vivir cómodamente. 

Eligió los números de la lotería con los ojos cerrados y ganó: ¿Cuánto dinero se llevó?

La protagonista es Dorothy Chester, residente de Cedar Grove, en Carolina del Norte (Estados Unidos), quien ganó un premio mayor de 212.371 dólares (equivalente a unos $297.319.400 al cambio actual) en el juego "Cash 5".

Según informó la oficina de la lotería estatal, Chester compró su boleto de un dólar para el sorteo del 7 de abril a través de la plataforma digital Online Play. Lo llamativo es que eligió los números cerrando los ojos y señalando al azar.

"Elegí mis números simplemente cerrando los ojos y apuntando", contó entre risas. "Fue la primera vez que lo intenté".

Eligió los números de la lotería con los ojos cerrados y ganó: ¿Cuánto dinero se llevó?La protagonista es Dorothy Chester, residente de Cedar Grove, en Carolina del Norte (Estados Unidos), quien ganó un premio mayor de 212.371 dólares (equivalente a unos $297.319.400 al cambio actual) en el juego "Cash 5".googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Según informó la oficina de la lotería estatal, Chester compró su boleto de un dólar para el sorteo del 7 de abril a través de la plataforma digital Online Play. Lo llamativo es que eligió los números cerrando los ojos y señalando al azar."Elegí mis números simplemente cerrando los ojos y apuntando", contó entre risas. "Fue la primera vez que lo intenté".Dorothy Chester ganó la lotería eligiendo los números con los ojos cerrados y guiándose con su intuición.
Dorothy Chester ganó la lotería eligiendo los números con los ojos cerrados y guiándose con su intuición.

El premio no es sencillo de obtener. Las probabilidades de acertar los cinco números del juego son de 1 en 962.598, lo que convierte su logro en un hecho poco frecuente desde el punto de vista estadístico.

A pesar de ello, la mujer aseguró que siempre creyó que en algún momento podría ganar. "Siempre me decía a mí misma: ‘Voy a ganar Cash 5 algún día'", afirmó.

El momento en que comprobó su victoria fue tan intenso como inesperado. Según relató, comenzó a tartamudear al revisar los números y, poco después, salió a la vereda de su casa para celebrar. "Estaba gritando y celebrando. Fue una sensación increíble", recordó.

La ganadora reclamó su premio en la sede de la lotería en Raleigh. Tras las deducciones correspondientes a impuestos estatales y federales, el monto final que recibió fue de 152.929 dólares (unos $214.100.600).

"Todavía se siente irreal", expresó Chester, quien adelantó que utilizará el dinero de manera responsable, con el objetivo de saldar deudas y mejorar su situación financiera.

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