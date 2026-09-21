Empezá la primavera con el Cronicazo: ¿Qué números recomienda la Gitana para hoy?

Este lunes 21 de septiembre, preparate para "llamar" a la fortuna con el Cronicazo. En esta edición indispensable, la Gitana te adelanta sus pálpitos a través de las estadísticas de los números más demorados, los más atrasados y las cifras más salidoras.

Antes de encarar las agencias, repasá la tradicional sección "Me lo dijo una Gitana" para saber qué dígito te deparan los astros según tu signo zodiacal.

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Arrancá la semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los números de la Gitana para la quiniela?





El candidato de la semana para tentarse en la quiniela es el "75". Viene escoltado por el "11" en el rol de "El salvador", el "87" entre "Los posibles", y el "23" y el "39" como "El suplente". Además, la sección "Me lo dijo una Gitana" determinó que el número de la suerte principal es el "20".

Asimismo, llega acompañada por el "41" como "La onda", el "16" en el casillero de "Me juego" y el "72" como "La posta". Para cerrar, los "Tres para ganar" que propone el bolillero en esta oportunidad son el "92", el "04" y el "18". En tanto, los sueños sugieren volcarse por el "30", el "88", el "06" y el "79" como las mejores alternativas.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "89".

(del 21/3 al 20/4): "89". Tauro (del 21/4 al 22/5): "42".

(del 21/4 al 22/5): "42". Géminis (del 23/5 al 21/6): "29".

(del 23/5 al 21/6): "29". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "00".

(del 22/6 al 21/7): "00". Leo (del 22/7 al 21/8): "15".

(del 22/7 al 21/8): "15". Virgo (del 22/8 al 22/9): "35".

(del 22/8 al 22/9): "35". Libra (del 23/9 al 22/10): "74".

(del 23/9 al 22/10): "74". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "51".

(del 23/10 al 21/11): "51". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "63".

(del 22/11 al 21/12): "63". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "27".

(del 22/12 al 20/1): "27". Acuario (del 21/1 al 19/2): "96".

(del 21/1 al 19/2): "96". Piscis (del 20/2 al 20/3): "38".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este lunes 21 de septiembre





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "7601". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "8" con 40 sorteos; decena, el "2" con 54 sorteos; unidad, el "1" con 33 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "30" y el "58", mientras que los más salidores, el "14", el "16" y el "22".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "3" con 29 sorteos; decena, el "4" con 15 sorteos; unidad, el "2" con 47 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "30" y el "62". Los más salidores, el "95", el "29" y el "01".

El Cronicazo de hoy, lunes 21 de septiembre.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "1" con 21 sorteos; decena, el "8" con 13 sorteos; unidad, el "4" con 33 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "01", el "67" y el "92".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "9" con 18 sorteos; decena, el "8" con 31 sorteos; unidad, el "9" con 40 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "29" y el "62", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "03".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "9" con 20 sorteos; decena, el "9" con 21 sorteos; unidad, el "9" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "88" y el "29". Los más salidores, el "75", el "06" y el "16".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "6" con 23 sorteos; decena, el "8" con 21 sorteos; unidad, el "3" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "02", el "52" y el "77", y los más salidores, el "04", el "00" y el "72".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "0" con 38 sorteos; decena, el "1" con 42 sorteos; unidad, el "4" con 32 sorteos. Los más atrasados son el "05", el "53" y el "20", y los más salidores, el "58", el "87" y el "44".