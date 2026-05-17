Encontró un ticket de lotería, lo devolvió y días después ganó una fortuna: "He tenido suerte en la vida"

Un gesto de honestidad terminó convirtiéndose en el inicio de una historia inesperada que rápidamente llamó la atención. Un hombre encontró un ticket de lotería y, lejos de quedárselo, decidió devolverlo a su dueño sin imaginar que, días más tarde, ese acto lo pondría en el centro de una situación completamente impensada.

Lo que parecía una simple acción correcta terminó transformándose en un giro de suerte que cambió su vida por completo. El hecho generó sorpresa y curiosidad, especialmente cuando se conoció que el destino tenía preparado algo mucho más grande para él, después de haber tomado una decisión guiada únicamente por la honestidad.

Ganó la lotería luego de devolver un ticker que no le pertenecía

Ganó la lotería luego de devolver un ticker que no le pertenecía

El protagonista de esta historia es un hombre de Carolina del Sur, en Estados Unidos, que terminó ganando más de medio millón de dólares en la lotería local después de un episodio que él mismo describe como un simple acto de honestidad. Todo comenzó meses antes del premio mayor, cuando encontró un ticket de lotería premiado en el suelo de una estación de servicio ubicada frente a un Walmart en Myrtle Beach.

Según contó, al ver el boleto decidió no quedárselo y fue directamente al encargado de la gasolinera para avisar que, si alguien lo reclamaba, lo devolvieran a su dueño. Poco después, una persona apareció buscando el ticket y él terminó entregándolo sin dudar.

"El dueño estaba tan agradecido de recuperar el boleto que supe que después de eso iba a ganar la lotería. Simplemente lo sabía", recordó más tarde sobre ese momento, convencido de que ese gesto le iba a traer algo bueno en el futuro.

Dos meses después de aquella situación, el 25 de abril, el hombre volvió a participar en la lotería y ganó 586.000 dólares en el sorteo del premio mayor de Palmetto Cash 5, un juego con probabilidades de una entre 850.668. El premio, según se aclaró, corresponde al monto antes de impuestos.

El impacto del resultado lo tomó por sorpresa, sobre todo porque lo relacionó directamente con aquella decisión que había tomado semanas antes. Para él, no se trató solo de suerte, sino de una especie de consecuencia de haber hecho lo correcto en el momento indicado.

Con el dinero en mano, el ganador decidió que no quiere cambiar su vida únicamente para beneficio personal: "He tenido suerte en la vida y puedo usar este premio para ayudar a algunas personas", expresó. También contó que le gustaría destinar parte del dinero a acompañar a quienes lo necesiten y resolver algunas situaciones pendientes de su entorno, sin perder de vista lo que vivió antes de ganar.

Además, agregó que espera que su historia sirva como ejemplo para otros: "Y tal vez mi historia anime a otros a hacer lo correcto". Para él, más allá del premio económico, lo importante es el mensaje que deja la experiencia y la idea de que un gesto simple puede terminar teniendo consecuencias inesperadas con el tiempo.