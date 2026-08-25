Fechas y números para la Quiniela: el secreto que esconde el calendario esta semana

El calendario de esta semana vuelve a reunir nombres de la cultura popular, historias que combinan el tango, la música internacional y el fútbol. Para muchos apostadores, estas fechas funcionan como una cábala más a la hora de definir el número con el que probar suerte en la Quiniela.

Ya sea por tradición o por simple curiosidad, repasar las efemérides de la semana se volvió una costumbre entre quienes buscan una referencia distinta antes de jugar.

¿Qué se recuerda esta semana?

Jueves 27: se rememoran 35 años de la muerte, a los 69 años, del luchador Martín Karadagián , creador y protagonista de "Titanes en el Ring".

Jueves 27: también se recuerdan 32 años del deceso, a los 68 años, del cantor de tango Roberto "El Polaco" Goyeneche .

Sábado 29: se conmemoran 68 años del natalicio del "Rey del Pop", Michael Jackson.

Se cumplen 68 años del nacimiento de Michael Jackson.

Sábado 29: ese mismo día, pero de 1967, se cumplen 59 años de la Copa Libertadores lograda por Racing ante Nacional de Uruguay.

Lunes 31: se evocan 32 años de la Copa Libertadores ganada por Vélez, al derrotar a San Pablo.

Todos los números para jugar esta semana

Cada efeméride deja, además de la fecha del calendario, un número de años como alternativa para los apostadores más curiosos.

27: por la fecha de la muerte de Karadagián y de Goyeneche.

por la fecha de la muerte de Karadagián y de Goyeneche. 29: por la fecha del nacimiento de Michael Jackson y del título de Racing.

por la fecha del nacimiento de Michael Jackson y del título de Racing. 31: por la fecha de la consagración de Vélez.

por la fecha de la consagración de Vélez. 35: años de la muerte de Martín Karadagián.

años de la muerte de Martín Karadagián. 32: años del deceso de Roberto Goyeneche y de la Libertadores de Vélez.

años del deceso de Roberto Goyeneche y de la Libertadores de Vélez. 68: años del nacimiento de Michael Jackson.

años del nacimiento de Michael Jackson. 59: años de la Copa Libertadores de Racing.





Los números que más se repiten

A diferencia de otras semanas, esta vez son las fechas las que concentran las coincidencias. El 27 aparece dos veces por las despedidas de Karadagián y Goyeneche, mientras que el 29 también se repite entre el cumpleaños de Michael Jackson y la gesta de Racing en Chile.

Entre los años transcurridos, el 32 es el número que más se repite: coincide tanto con el deceso del "Polaco" Goyeneche como con la consagración de Vélez en el Morumbí. El resto de las cifras, en cambio, aparecen una sola vez, por lo que quedan como alternativas más arriesgadas para la jugada.