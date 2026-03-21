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Sábado, 21 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
INESPERADO

Ganó $1.069 millones en la Poceada: el increíble momento en que un hombre se enteró de que era rico

Un control casual de jugadas anteriores en un local de barrio reveló un destino nuevo para un hombre que transitaba una semana de completa normalidad.

Dayra, Arellano

El barrio porteño de Caballito es el escenario de una historia que parece salida de una película. Un hombre entró a una agencia de quiniela para realizar una apuesta y recibió la sorpresa de su vida.

Llevó varios tickets viejos en su bolsillo, entre ellos algunos del Loto Plus y la Quiniela Poceada, y le pidió a la comerciante que los revise a través del sistema. Este acto rutinario transformó su realidad financiera para siempre.

El hallazgo en la calle Neuquén: el nuevo afortunado en la quiniela

Lydia Gloggler, titular de la agencia ubicada sobre la calle Neuquén al 1000, procesó los comprobantes y encontró algo extraordinario.

Cuando ingresó al sistema y vio los montos en la pantalla, no podía creer lo que observaba. Ella miró al cliente y le informó de manera inmediata que él es la persona que ganó los mil millones en la Quiniela Poceada. La cifra alcanza exactamente los $1.069 millones.

Una reacción de asombro y silencio

El ganador permaneció en absoluto silencio durante varios segundos mientras intentaba procesar la información. Le preguntó a la comerciante si el sistema realmente indicaba ese resultado y si el ticket era el correcto para un premio tan alto. 

Tras el impacto inicial, el hombre cambió su estado a uno de total euforia y alegría. "Me lo merezco", expresó para resumir su emoción frente al asombro de la agenciera.

&nbsp;La agencia ganadora está ubicada sobre la calle Neuquén al 1000.
 La agencia ganadora está ubicada sobre la calle Neuquén al 1000.

El origen de la jugada millonaria

El ticket tiene fecha de una semana atrás, pero el hombre lo compró en una agencia diferente a la del hallazgo. Ocurrió en el local de Raúl Vázquez, situado en Neuquén al 1500, a solo cinco cuadras de donde confirmó la noticia. 

Durante siete días, el apostador continuó con su vida habitual sin saber que ya tenía la combinación ganadora en su poder.

Detalles de la Quiniela Poceada

Este juego funciona con la selección de ocho números entre el 00 y el 99. El resultado final depende de las 20 posiciones del último extracto diario de la Quiniela de la Ciudad.

La apuesta diaria tiene un costo aproximado de $1.300. En este caso, el pozo se acumula hasta que este jugador acierta la combinación completa.

Una gran ventaja para el vecino es que recibe el premio total sin ningún tipo de descuentos, lo que aumenta aún más la magnitud de su fortuna.

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