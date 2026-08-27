Ganó $341 millones en la Quiniela y su vida cambió para siempre: estos son los números de la suerte

Un apostador se convirtió en el nuevo millonario después de acertar los ocho números que definieron el premio mayor de la Quiniela. El sorteo se realizó el lunes y dejó una cifra que pocas veces se ve en una localidad bonaerense de estas dimensiones: $341 millones para un único ganador.

La apuesta se hizo en la agencia "Zorionak", ubicada en avenida Pedro Pereyra al 1435, un comercio que hasta ese momento nunca había entregado un premio de esta magnitud. La noticia corrió rápido entre vecinos, comisionistas y colegas del rubro, mucho antes incluso de que el propio ganador se enterara de su fortuna.

La historia detrás del número

La titular de la agencia, Sandra Riva, contó que se enteró casi por casualidad de que había vendido el ticket ganador. Según explicó, primero le llegó un mensaje de Lotería, después la llamó el comisionista y enseguida empezaron a escribirle colegas y gente de la zona para avisarle lo que había pasado en su local.

Un apostador de Laprida se convirtió en el nuevo millonario de la región después de acertar los ocho números que definieron el premio mayor de la Quiniela Plus.

Sandra explicó que se trata del primer premio mayor que reparte la agencia "Zorionak" en toda su historia. Según sus palabras, ella y su equipo llevaban años esperando que la suerte los tocara, porque en localidades vecinas ya habían caído premios importantes de la Quiniela y eso les daba esperanza de que en algún momento les llegara el turno.