Ganó la lotería a días de su cumpleaños y le dará un regalo a su esposo: "Parece un milagro"

Una mujer vivió un momento inesperado en la lotería después de quedarse sin el premio principal. Gracias a la "segunda chance" del juego al que había apostado, terminó ganando una fortuna a pocos días de su cumpleaños y convirtió la desilusión en alegría.

"Estoy estupefacta. Parece un milagro", aseguró la ganadora tras reclamar el dinero, todavía sin poder creer las vueltas del destino. Además, reveló que no es la primera vez que la suerte la acompaña: en otra ocasión, ya la había ayudado a pagar sus estudios.

La protagonista de esta historia es Michelle Morganti, una mujer del condado de Durham, en Carolina del Norte (Estados Unidos), que ganó un premio de 100.000 dólares, equivalente a unos 137.500.000 pesos argentinos según la cotización oficial de la divisa extranjera.

La victoria se dio en el tercer sorteo de segunda oportunidad del juego Money Maker, que reparte hasta 8 millones de dólares. Según informaron oficialmente, en esa instancia participaron más de 1,5 millones de personas.

Michelle Morganti, la ganadora de la lotería que ayudará a su esposo con el premio (Imagen: Lotería de Carolina del Norte).

Morganti se presentó en la sede de la lotería para reclamar el premio y, tras las retenciones fiscales estatales y federales, terminó cobrando 72.010 dólares, unos 99 millones de pesos argentinos.

Golpe de suerte en la lotería: qué dijo la ganadora y en qué gastará el dinero





En diálogo con los responsables de la entidad estatal que opera los juegos de azar en Carolina del Norte, la mujer contó que ya tiene planes para el premio. "Nos viene de perlas. Mi marido necesita jubilarse y esto le facilitará mucho las cosas", comentó.

Morganti también remarcó que no es la primera vez que la suerte la acompaña. "La lotería me ayudó a pagar mis estudios", compartió, y precisó que ese dinero le permitió cubrir parte de los libros y las clases de la escuela de enfermería.

El juego de lotería con el que la mujer ganó en la "segunda oportunidad" (Imagen ilustrativa).

La Lotería de Educación de Carolina de Norte fue creada en 2005 y destina sus fondos a la educación pública, con aportes para la construcción de escuelas, becas, transporte y programas preescolares en todo el estado.

En cuanto al juego, quienes participan con los boletos raspables de $8 Million Money Maker pueden acceder a una segunda oportunidad al escanearlos en sus cuentas oficiales, lo que los incluye automáticamente en nuevos sorteos.

En esta edición, el sorteo ofreció un premio mayor de 1 millón de dólares, además de tres premios de 100.000, diez de 25.000 y cincuenta de 500 dólares.