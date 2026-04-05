Ganó la Quiniela, pero casi pierde el premio porque pensó que era una estafa: "En shock"

Un hombre recibió un correo electrónico en el que le informaban que había ganado un premio importante en la lotería, pero su primera reacción fue desconfiar y eliminarlo sin siquiera abrirlo.

La desconfianza frente a posibles fraudes digitales es una constante en la vida cotidiana de las personas, por lo que no es inusual estar alerta y desconfiar de cualquier mensaje, especialmente aquellos relacionados al dinero.

En este caso, el jugador de lotería creyó que se trataba de un intento de estafa, por lo que decidió borrar el mensaje y seguir con su rutina, sin imaginar que estaba dejando pasar una oportunidad única.

Le avisaron por mail que había ganado la lotería, pensó que era una estafa y casi se queda sin premio

El hecho ocurrió en Wyndham Vale, Australia, donde un hombre se enteró semanas atrás de que había ganado un premio mayor de lotería: 50 millones de dólares. En ese momento, estaba mirando un partido de fútbol cuando recibió el primer correo electrónico que anunciaba la noticia.

"Ni siquiera lo abrí. Supuse que era correo basura y lo borré", relató el propio protagonista, que prefirió mantener el anonimato.

Tras descartar ese mensaje, recibió una nueva notificación que lo hizo dudar. Fue entonces cuando decidió comprobar la información por su cuenta. "Quizás debería revisar la aplicación", recordó. Al ingresar, confirmó que efectivamente había ganado y decidió comunicarse para verificarlo.

El billete ganador correspondía a un Powerball de cuatro jugadas, por el que había pagado apenas 6,30 dólares. La noticia lo tomó completamente por sorpresa. "¡Estoy en shock!", expresó.

El afortunado recibió por mail un aviso de que había ganado la lotería, sin embargo, pensó que era un mensaje de spam.

El hombre también contó que suele participar con apuestas mínimas. "Yo siempre juego con la apuesta mínima", explicó. Habitualmente elegía fechas de cumpleaños, pero en esta ocasión optó por números al azar y seleccionó el 14 como Powerball, por ser su número favorito en el fútbol.

El ganador dejó en claro que su intención es mantener una vida sencilla. Entre sus planes, mencionó la posibilidad de ayudar a su entorno y contribuir a su comunidad. "Me gustaría dedicarme a algún tipo de trabajo que beneficie a la comunidad", sostuvo.

También adelantó que quiere invertir en propiedades para su familia: "¡Estoy deseando buscar casas para comprar!", aseguró, antes de resumir el impacto del premio en su vida: "Esto me ha cambiado la vida".

A pesar del giro inesperado, remarcó que no planea realizar gastos excesivos ni modificar drásticamente su estilo de vida. Su idea es continuar en su barrio, adquirir una vivienda propia tras años de alquiler y garantizar que sus hijos puedan acceder a una casa sin deudas.