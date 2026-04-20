Ganó una fortuna en la Quiniela, fue a contárselo a su esposa y ella lo obligó a volver a la agencia

Un hombre ganó un premio gigante en la lotería y lo que parecía ser un momento de pura alegría terminó tomando un giro inesperado cuando decidió compartir la noticia con su esposa, quien tuvo una reacción tan insólita como graciosa.

El protagonista de esta historia es un camionero que hace años apuesta en distintos juegos de azar. En los últimos meses decidió probar suerte en una nueva modalidad, tras la sugerencia de uno de sus nietos y con la fe puesta en que tarde o temprano conseguiría algo.

El afortunado se llama James Milby y es oriundo de Glasgow. Según contó la Lotería de Kentucky, estaba trabajando en el jardín junto a su esposa Tammy cuando decidió ir a comprar una bebida energética y, en ese mismo recorrido, optó también por adquirir un boleto.

Con 30 dólares en el bolsillo, el hombre compró un ticket de 20 dólares del juego Fast Play y consiguió un premio de 551.151 dólares, equivalente a unos 771 millones de pesos, según la actual cotización de la moneda extranjera.

"Lo miré y pensé: '¿Qué demonios? Algo no está bien'", recordó el hombre, en diálogo con los responsables de la lotería. "Grité a mi amigo que trabaja en la tienda, y me dijo: ‘¡Lo sabía! ¡Tu hora llegaría!'", agregó.

Ganó la lotería y su esposa lo obligó a volver a la agencia para comprobarlo





El hombre contó que regresó directamente a su casa para darle la noticia a su esposa, aunque su actitud hizo que ella, en un primer momento, pensara que se trataba de algo negativo. "Estaba temblando. Luego no paraba de decir: ‘¡No, está bien! ¡Está bien!'", relató el afortunado.

Tammy, sin terminar de creerle, contó a los responsables de la lotería que lo obligó "a ir devuelta a la agencia". "Tengo que verlo con mis propios ojos", sostuvo la mujer, que finalmente decidió acompañarlo para confirmar que el premio era real y no se trataba de una confusión.

Tras el pago de los impuestos, desde la lotería informaron que la pareja terminó recibiendo un monto cercano a los 400.000 dólares, unos 560 millones de pesos.

Una de las primeras decisiones luego de validar el premio fue contarles la noticia a sus hijos. "Será divertido contárselo finalmente", expresó Tammy, mientras que el ganador resumió su objetivo con emoción: "Solo quiero mejorar la vida de mi familia. Y haré lo que Dios me inspire".

James Milby, el ganador de la lotería (Imagen: Lotería de Kentucky).

Fast Play es una modalidad de la Lotería de Kentucky que se caracteriza por ofrecer resultados inmediatos. Los tickets se imprimen en el momento desde la terminal y el jugador sabe si ganó apenas recibe el boleto, sin necesidad de esperar sorteos programados.

A diferencia de juegos tradicionales como el Powerball, no hay que aguardar días ni horarios específicos, ya que la confirmación del resultado es instantánea.