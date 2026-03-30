Golpe de suerte: vive en un pueblo de 7.000 habitantes y ganó más de $370 millones en el Quini 6

La suerte volvió a aparecer en el interior del país con un nuevo ganador que logró acertar todos los números de una de las modalidades más esperadas del Quini 6.

Esta vez, el premio quedó en manos de un apostador oriundo de Monte Buey, una localidad de poco más de 7 mil habitantes. La noticia impactó a todos y reavivó la esperanza.

El sorteo dejó múltiples ganadores y premios millonarios en distintas modalidades.

De la tranquilidad de un pueblo chico a un premio millonario: ganó más de $370 millones

El nuevo afortunado se impuso en la modalidad "Siempre Sale" del Quini 6 y acertó la combinación correspondiente al último sorteo de la popular lotería, la cual se compuso del 16, 24, 01, 36, 42 y 45.

Gracias a esa jugada magistral, se llevó un total de $378.387.936, una cifra que generó repercusión tanto en su comunidad como en el resto del país.

Cabe mencionar que los premios de este tipo están alcanzados por impuestos que rondan el 31%, por lo que el monto neto que percibirá el ganador será considerablemente menor al anunciado, aunque igualmente millonario.

De hecho, la noticia rápidamente despertó entusiasmo entre los seguidores habituales del juego, que volvieron a ilusionarse con la posibilidad de convertirse en los próximos protagonistas de una historia similar.

Una combinación precisa de números convirtió a un apostador en millonario y volvió a encender la ilusión de quienes siguen de cerca cada resultado.

En cuanto al resto de las modalidades, en el Tradicional no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y se acumula para el próximo sorteo. Algo similar ocurrió en La Segunda, donde tampoco se registraron apuestas ganadoras con todos los números.

Por otro lado, en La Revancha sí hubo un ganador que acertó la combinación completa y se llevó más de $3.760 millones. En este caso, el premio quedó en manos de un apostador de Gobernador Crespo.

Finalmente, en el Pozo Extra se registraron 535 ganadores, quienes percibirán $289.719,63 cada uno, completando así una jornada con múltiples premios y expectativas renovadas para el próximo sorteo.