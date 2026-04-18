Imperdible: el Cronicazo trae los números de la suerte para la quiniela del fin de semana, ¿qué recomienda la Gitana?

El Cronicazo de hoy ya se encuentra a disposición de todos los apostadores para este fin de semana. La Gitana brinda sus mejores recomendaciones, con los números más demorados, los más atrasados y los más salidores de la quiniela.

Este sábado 18 de abril, además, no te olvides de mirar la sección "Me lo dijo una Gitana" con el objetivo de conocer tu cifra de la suerte de acuerdo a tu signo del zodiaco.

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El Cronicazo del "finde" está acá: los candidatos de la Gitana para la quiniela





El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "25". Lo acompañan el "38" como "El salvador", el "54" y el "89" como "Los posibles", y el "60" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "76".

Ella está acompañada del "13" como "La onda", del "52" como "Me juego" y del "49" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "21", el "94" y el "06". Los sueños sugieren el "68", el "22", el "05" y el "40" como las mejores opciones.

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Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "78".

(del 21/3 al 20/4): "78". Tauro (del 21/4 al 22/5): "31".

(del 21/4 al 22/5): "31". Géminis (del 23/5 al 21/6): "89".

(del 23/5 al 21/6): "89". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "53".

(del 22/6 al 21/7): "53". Leo (del 22/7 al 21/8): "14".

(del 22/7 al 21/8): "14". Virgo (del 22/8 al 22/9): "65".

(del 22/8 al 22/9): "65". Libra (del 23/9 al 22/10): "44".

(del 23/9 al 22/10): "44". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "57".

(del 23/10 al 21/11): "57". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "92".

(del 22/11 al 21/12): "92". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "27".

(del 22/12 al 20/1): "27". Acuario (del 21/1 al 19/2): "00".

(del 21/1 al 19/2): "00". Piscis (del 20/2 al 20/3): "46".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 18 de abril



"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "1187". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "5" con 28 sorteos; decena, el "9" con 36 sorteos; unidad, el "2" con 15 sorteos. Los más atrasados son el "04", el "03" y el "56", mientras que los más salidores, el "14", el "11" y el "97".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "7" con 14 sorteos; decena, el "1" con 28 sorteos; unidad, el "0" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "06" y el "99". Los más salidores, el "23", el "55" y el "70".

El Cronicazo de este sábado 18 de abril.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "7" con 24 sorteos; decena, el "2" con 23 sorteos; unidad, el "1" con 15 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "25" y el "20", y los más salidores, el "32", el "67" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "5" con 30 sorteos; decena, el "5" con 21 sorteos; unidad, el "6" con 19 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "44" y el "41", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "45".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "5" con 21 sorteos; decena, el "6" con 16 sorteos; unidad, el "5" con 22 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "96". Los más salidores, el "04", el "70" y el "36".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "2" con 23 sorteos; decena, el "9" con 16 sorteos; unidad, el "1" con 23 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "56" y el "90", y los más salidores, el "59", el "62" y el "75".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "0" con 65 sorteos; decena, el "2" con 28 sorteos; unidad, el "6" con 23 sorteos. Los más atrasados son el "52", el "66" y el "12", y los más salidores, el "58", el "87" y el "41".