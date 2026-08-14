Inventó un método para ganar la lotería 14 veces y esta fue la insólita razón por la que terminó prohibido

Ganar la lotería una sola vez ya es un golpe de suerte que le cambia la vida a cualquiera. Pero repetir ese logro 14 veces suena directamente imposible. Sin embargo, Stefan Mandel, un economista y matemático rumano, encontró la forma de lograrlo a base de cálculo puro, sin depender del azar como el resto de los jugadores.

Cómo funcionaba el método de Stefan Mandel

Su secreto no pasaba por adivinar los números ganadores, sino por identificar sorteos donde la relación entre el pozo acumulado y el costo de las apuestas se volvía extremadamente favorable. Ese sistema, perfeccionado durante años, terminó forzando cambios profundos en la regulación de las loterías de distintos países.

Mandel arrancaba su análisis calculando la cantidad total de combinaciones posibles que ofrecía cada lotería. Después buscaba sorteos puntuales donde el premio acumulado fuera, como mínimo, tres veces superior al costo de comprar absolutamente todas las combinaciones disponibles.

Cuando encontraba una de esas oportunidades, no actuaba solo: reunía a un grupo de inversores dispuestos a financiar una compra masiva de boletos. Con ese capital, adquiría prácticamente todas las combinaciones posibles del sorteo elegido. De esa manera, acertar el premio mayor, o varios premios menores al mismo tiempo, se convertía en una operación matemáticamente rentable, casi sin margen de error.

Stefan Mandel encontró la fórmula matemática para ganar la lotería 14 veces.

El caso que lo hizo famoso en Virginia

El episodio más recordado de su carrera ocurrió en Virginia, Estados Unidos, en un sorteo que usaba únicamente 44 números. Esa configuración generaba un total de 7.059.052 combinaciones posibles, un número perfectamente manejable para su estrategia.

Cuando el pozo acumulado superó los 27 millones de dólares, Mandel y su equipo decidieron actuar sin dudar. Llegaron a comprar cerca de cinco millones de boletos para ese mismo sorteo y se quedaron con el premio mayor, además de una cantidad considerable de premios secundarios.

La jugada llamó la atención del FBI y de la CIA, que investigaron la operación en busca de algún delito. Sin embargo, nunca encontraron pruebas de irregularidades: Mandel se había limitado a aprovechar, con total legalidad, las reglas vigentes del juego.

Por qué terminaron prohibiendo su estrategia

El éxito sostenido de Mandel a lo largo de sus 14 victorias obligó a gobiernos y organizadores de loterías a modificar sus normativas para evitar que alguien repitiera la maniobra. Entre los principales cambios se destacan:

Límites a la compra masiva de boletos por parte de un mismo jugador o grupo.

Prohibición de imprimir tickets fuera de los puntos oficiales de venta.

Nuevas restricciones técnicas y normativas para impedir que una sola persona adquiera todas las combinaciones posibles de un sorteo.





Estas medidas cerraron, de forma definitiva, la puerta que Mandel había explotado durante años con total impunidad legal.