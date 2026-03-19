Jugó a la lotería, siguió el "tip" de un extraño y ganó una fortuna en dólares

A veces, la suerte aparece en los momentos más inesperados y de las formas menos pensadas. Para este hombre, todo comenzó con una charla casual y una recomendación de la lotería que, en otro contexto, podría haber pasado desapercibida como cualquier otra.

Sin embargo, decidió hacerle caso a ese desconocido y probar algo distinto a lo que venía haciendo. Lo que siguió fue un giro total: una jugada que terminó cambiando su historia y lo dejó completamente sorprendido por el resultado.

Ganó una fortuna en la quiniela gracias a los consejos de un desconocido

Ganó una fortuna en la Quiniela gracias a los consejos de un desconocido

Un hombre de Maryland vivió un momento inesperado después de cambiar, casi por casualidad, su forma habitual de jugar a la lotería. Acostumbrado a los clásicos rasca y gana tipo bingo, nunca había probado otros formatos, hasta que una simple sugerencia le hizo salir de su rutina.

Todo ocurrió durante una visita a un 7-Eleven, donde otro cliente le recomendó probar un boleto distinto: uno de crucigramas que prometía premios importantes. Sin pensarlo demasiado, decidió hacerle caso y comprarlo, sin imaginar que esa pequeña decisión podía cambiarlo todo.

Después de eso, siguió con su día como siempre. Se fue a trabajar, cumplió con sus tareas y no le dio demasiada importancia al boleto. Recién más tarde, durante un descanso, se tomó el tiempo de rasparlo, casi como un hábito más que como una expectativa real.

Fue en ese momento cuando llegó la sorpresa. Al ver los resultados, se dio cuenta de que había ganado un premio importante: 100.000 dólares. La reacción fue inmediata, una mezcla de incredulidad y emoción que lo dejó completamente en shock.

Para asegurarse de que era real, revisó la aplicación oficial de la lotería y, cuando confirmó la noticia, no dudó en llamar a su esposa. Del otro lado, la reacción fue similar: sorpresa total y una alegría difícil de explicar. Ninguno de los dos podía creer lo que estaba pasando.

A pesar del impacto del momento, el hombre decidió continuar con su rutina diaria. Terminó su jornada laboral y hasta siguió con sus actividades habituales, como entrenar a su equipo de fútbol amateur, tratando de asimilar de a poco lo que había sucedido.

Con el premio ya confirmado, la pareja tiene planes claros: usar el dinero para saldar gastos importantes, como sus vehículos, y guardar el resto.