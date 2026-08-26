Jugó a la Quiniela y se hizo millonario gracias a estos números de la suerte

La suerte pasó por un pueblo de San Luis y dejó un premio millonario. En el sorteo "La Previa" de la Quiniela de San Luis de este jueves 20 de agosto, un apostador acertó el pozo histórico del Tritón y se llevó una cifra que quedó entre las más altas del año.

El afortunado realizó su apuesta en una agencia de la localidad y logró acertar la combinación exacta que le permitió quedarse con todo el pozo acumulado del juego.

Un premio que hizo historia en San Luis

El apostador se quedó con $11.633.375, una cifra que quedó marcada como uno de los pozos más importantes repartidos por el Tritón en lo que va del año. El monto se acreditó de manera íntegra al ganador tras confirmarse el acierto de la jugada.

La apuesta ganadora se realizó en la Agencia N.º 053-000 "Sol y Luna", de Cortaderas. Ese fue el punto exacto donde se cerró la jugada que terminó convirtiéndose en un premio millonario para el apostador.

Cortaderas tuvo su golpe de fortuna: el Tritón entregó más de $11 millones.

Los números que hicieron historia

El apostador eligió los números 818 y 527, y esa combinación fue la que le permitió quedarse con el premio de $11.633.375. Ambos números resultaron determinantes para llevarse el pozo acumulado.

Para acceder al Tritón alcanza con jugar a la Quiniela e incluir esos dos números de tres cifras en la apuesta. Si cualquiera de ellos sale entre los cinco primeros lugares del sorteo, el pozo acumulado pasa directamente a manos del apostador, tal como ocurrió esta vez con la combinación 818 y 527.

Así funciona el juego que repartió millones

El Tritón es un juego de la Lotería de San Luis al que se accede mediante una jugada de Quiniela. El mecanismo es simple: el apostador elige dos números de tres cifras y, si alguno de ellos aparece entre los cinco primeros números sorteados, se queda con el pozo acumulado.



El Tritón sigue sumando pozos en cada sorteo de la Quiniela de San Luis, y Cortaderas ya tiene su lugar entre las localidades que celebraron un premio histórico. La agencia "Sol y Luna" quedó marcada como escenario de la jugada ganadora, a la espera de que la suerte vuelva a repetirse en algún próximo sorteo.