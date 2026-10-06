La Abuela Escolaza del Cronicazo apostó fuerte y eligió su número de la semana en la Quiniela

La especialista más escuchada del azar habló y los apostadores ya tienen su candidato para la Quiniela de esta semana. La Abuela Escolaza, figura fija de la sección Números y Destino del Cronicazo, llegó con una predicción que viene en dúo.

Para todos los que sueñan con pegarle al número y festejar a lo grande, consultar el pálpito de la Nona antes de armar la boleta es un paso que ningún apostador puede saltarse. La especialista comparte su recomendación directa para que nadie deje pasar la oportunidad en los sorteos que se vienen.

Cuál es el candidato de la Abuela Escolaza para esta semana

La especialista eligió el 52, conocido en la pizarra clásica como "La Madre y el Hijo", como el gran candidato de la semana en la Quiniela. La frase que lo acompaña llegó cargada de ternura y con un mensaje poderoso: "Ojo que el 52 no viene solo, la madre cuida el número y el hijo trae el premio", anticipó la Nona.

Número de la semana: 52

52 Figura: La Madre y el Hijo

La Madre y el Hijo Frase de la Nona: "Ojo que el 52 no viene solo, la madre cuida el número y el hijo trae el premio"

"Ojo que el 52 no viene solo, la madre cuida el número y el hijo trae el premio" Alcance: todos los sorteos de la Quiniela durante la semana

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Qué es el Cronicazo y por qué es la biblia de los apostadores

El Cronicazo es la sección de cabecera para todos los que juegan a la Quiniela. Semana a semana, la Abuela Escolaza y otras figuras del azar popular comparten sus predicciones dentro de Números y Destino, la guía más consultada antes de acercarse a la boletera.

Miles de apostadores esperan cada semana el nuevo pálpito de la Nona antes de armar sus boletas. El consejo llega puntual para que nadie apueste a ciegas en ninguna de las ediciones que se vienen.

Cómo usar el número de la Abuela Escolaza en la Quiniela

El 52 admite distintas combinaciones en los cupones oficiales. Los apostadores más experimentados suelen jugarlo en posición, en terminaciones o en quiniela combinada para multiplicar las chances sin resignar la apuesta de base.

El alcance del pálpito cubre todos los sorteos de la semana, desde la primera tirada de la mañana hasta el cierre nocturno del viernes.