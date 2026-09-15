La Abuela Escolaza del Cronicazo lanzó el candidato que hace "flotar" el premio en la Quiniela

La especialista más escuchada del azar habló y los apostadores ya tienen su candidato para la Quiniela de esta semana. La Abuela Escolaza, figura fija de la sección Números y Destino del Cronicazo, sorprendió con una predicción que viene cargada de mística.

Para todos los que sueñan con pegarle al número y festejar a lo grande, consultar el pálpito de la Nona antes de armar la boleta es un paso que ningún apostador serio puede saltarse. La especialista comparte su recomendación directa para que nadie deje pasar la oportunidad en los sorteos que se vienen.

El número de la Abuela Escolaza para la Quiniela de esta semana

La especialista eligió el 58, conocido en la pizarra clásica como "El Ahogado", como el gran candidato de la semana en la Quiniela. La frase que lo acompaña llegó con toda la fuerza de una advertencia del azar: "Cuidado con el 58, el ahogado se hunde, pero el premio flota", anticipó la Nona. El mensaje tiene doble filo: mientras el número se zambulle en los sorteos, el premio sube a la superficie y espera al apostador que tuvo el coraje de jugarlo.

La Abuela Escolaza, figura fija de la sección Números y Destino del Cronicazo, sorprendió con una predicción que viene cargada de mística.

Para los seguidores del azar, esa señal es más que suficiente para armar la boleta con convicción. Quienes siguen a la Abuela Escolaza con regularidad ya conocen la dinámica: cuando la especialista elige un candidato con esa intensidad, la estrategia pasa por cubrirlo en cada edición disponible y no soltar ningún sorteo hasta el cierre semanal.

Cómo apostar al candidato del Cronicazo en todos los sorteos

El 58 admite distintas combinaciones en los cupones oficiales de la Quiniela. Los apostadores más experimentados suelen jugarlo en posición, en terminaciones o en quiniela combinada para multiplicar las chances de cobro sin resignar la apuesta de base.

Seguir la "biblia de los apostadores" del Cronicazo se convirtió en un ritual para miles de jugadores que esperan semana a semana la palabra de la Nona. El consejo llega puntual para que nadie apueste a ciegas en ninguna de las ediciones que restan por delante.