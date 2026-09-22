La Abuela Escolaza del Cronicazo lanzó su candidato de la semana para ganar en la Quiniela

La especialista más escuchada del azar habló y los apostadores ya tienen su candidato para la Quiniela de esta semana. La Abuela Escolaza, figura fija de la sección Números y Destino del Cronicazo, advirtió con una predicción que viene cargada de misterio.

Para todos los que sueñan con pegarle al número y festejar a lo grande, consultar el pálpito de la Nona antes de armar la boleta es un paso que ningún apostador serio puede saltarse. La especialista comparte su recomendación directa para que nadie deje pasar la oportunidad en los sorteos que se vienen.

El número de la Abuela Escolaza para la Quiniela de esta semana

La especialista eligió el 48, conocido en la pizarra clásica como "El Muerto que Habla", como el gran candidato de la semana en la Quiniela. La frase es: "Ojo que el 48 rompió el silencio, cuando el muerto habla, hay que escuchar", anticipó la Nona.

¡No apuestes sin ver antes el Cronicazo!

Para los seguidores del azar, esa señal es más que suficiente para armar la boleta con convicción. Quienes siguen a la Abuela Escolaza con regularidad ya conocen la lógica: cuando la especialista elige un candidato con esa carga, la estrategia pasa por cubrirlo en cada edición disponible y no soltar ningún sorteo hasta el cierre semanal.

Cómo apostar al candidato del Cronicazo en todos los sorteos

El 48 admite distintas combinaciones en los cupones oficiales de la Quiniela. Los apostadores más experimentados suelen jugarlo en posición, en terminaciones o en quiniela combinada para multiplicar las chances de cobro sin resignar la apuesta de base.

Seguir la "biblia de los apostadores" del Cronicazo se convirtió en un ritual para miles de jugadores que esperan semana a semana la palabra de la Nona. El consejo llega puntual para que nadie apueste a ciegas en ninguna de las ediciones que restan por delante.