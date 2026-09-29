La Abuela Escolaza del Cronicazo le dio la bendición a su candidato de la semana para la Quiniela

La especialista más escuchada del azar habló y los apostadores ya tienen su candidato para la Quiniela de esta semana. La Abuela Escolaza, figura fija de la sección Números y Destino del Cronicazo, llegó con una predicción que no necesita explicaciones.

Para todos los que sueñan con pegarle al número y festejar a lo grande, consultar el pálpito de la Nona antes de armar la boleta es un paso que ningún apostador serio puede saltarse. La especialista comparte su recomendación directa para que nadie deje pasar la oportunidad en los sorteos que se vienen.

El número de la Abuela Escolaza para la Quiniela de esta semana

La especialista eligió el 33, conocido en la pizarra clásica como "Cristo", como el gran candidato de la semana en la Quiniela. La frase que lo acompaña llegó con la contundencia de quien no necesita convencer a nadie: "El 33 no necesita explicaciones, Cristo convierte el agua en vino y la apuesta en premio", anticipó la Nona.

Para los seguidores del azar, esa señal es más que suficiente para armar el cupón con devoción. Quienes siguen a la Abuela Escolaza con regularidad ya conocen la lógica: cuando la especialista elige un candidato con esa convicción, la estrategia pasa por cubrirlo en cada edición disponible y no soltar ningún sorteo hasta el cierre semanal.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cómo apostar al candidato del Cronicazo en todos los sorteos

El 33 admite distintas combinaciones en los cupones oficiales de la Quiniela. Los apostadores más experimentados suelen jugarlo en posición, en terminaciones o en quiniela combinada para multiplicar las chances de cobro sin resignar la apuesta de base.

El alcance de la recomendación de la Abuela Escolaza cubre todos los sorteos de la semana, desde la primera tirada de la mañana hasta el cierre nocturno del viernes, por lo que cada jornada es una nueva oportunidad para apostar con la Nona de lado.

Seguir la "biblia de los apostadores" del Cronicazo se convirtió en un ritual para miles de jugadores que esperan semana a semana la palabra de la Nona. El consejo llega puntual para que nadie apueste a ciegas en ninguna de las ediciones que restan por delante.