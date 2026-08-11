La Abuela Escolaza reveló el número que promete romper la mala racha en la Quiniela

La Abuela Escolaza volvió a hablar y, como cada semana, trajo su consejo más esperado para todos los que sueñan con pegarle a la Quiniela. La Nona del Cronicazo eligió un número candidato que promete estar presente en todas las ediciones de la jornada, y lo comparte con quienes buscan una guía certera antes de armar la boleta.

El candidato de la Nona para ganarle a la suerte

Dentro de la sección "Números y Destino", la Abuela Escolaza dejó una frase para pensar antes de hacer la jugada. La Nona fue contundente con su mensaje: "Ponete los anteojos, que el 95 no perdona ni un número". La frase ya se convirtió en un clásico del apartado y refuerza la idea central de la recomendación: para la Abuela Escolaza, el 95 aparece como una jugada fuerte para tener en cuenta antes de completar la boleta.

Por qué revisar el Cronicazo antes de apostar

Para todos los que sueñan con pegarle al número y festejar a lo grande, repasar las proyecciones semanales de la sección es un paso fundamental. La especialista comparte su recomendación de manera directa, sin vueltas, para que ningún jugador se quede afuera de la oportunidad.

Si el objetivo es apostar en la Quiniela con una guía de por medio, la palabra de la Abuela Escolaza funciona como una referencia clásica entre los apostadores más fieles. Por eso, desde el Cronicazo insisten con la misma consigna de siempre: no arrancar la jugada sin antes leer la "biblia de los apostadores".