La agenciera que vendió el Quini 6 de $1.400 millones contó que el ganador no se presentó: "Todavía no lo conocemos"

La agenciera de Corrientes que vendió el ticket ganador del Quini 6 por $1.400 millones habló tras el histórico premio y contó que, por ahora, el afortunado no se presentó a reclamarlo.

En medio de la expectativa por saber quién es el gran afortunado, la comerciante explicó que aún no tuvieron contacto con la persona que ganó y que, por ahora, todo sigue siendo un misterio.

"Todavía no tenemos la suerte de conocer al ganador, a veces el cliente no viene a la agencia y va directo a Lotería", señaló Isabel Machuca, titular de la agencia N°208 del barrio correntino de Santa María, en diálogo con una radio local.

La comerciante contó además que se enteró de la noticia del premio a través del "grupo de agencieros" que comparte con otros vendedores, donde suelen intercambiar información sobre los resultados y las novedades del juego.

Por último, la agenciera explicó que su local recibió un porcentaje del premio. "Me llamaron de Lotería y nos avisaron de eso", indicó. Se trata del llamado premio estímulo, que se entrega por haber vendido el ticket ganador.

La agencia de la suerte y los números que dieron la victoria al jugador

Tras conocerse el premio millonario que salió de su agencia, la comerciante Isabel Machuca recordó que no es la primera vez que entregan un golpe de esta magnitud. "Primero fue el Telekino y ahora el Quini 6", señaló.

En esa línea, destacó el momento que atraviesan algunos juegos de azar y mencionó el desempeño de otras modalidades. "La Poceada ahora sale mucho, no queda vacante el premio, son cifras importantes y sale siempre de uno, dos o más ganadores, es buenísimo ese juego", indicó.

Así la Lotería Correntina anunció al ganador del Quini en la provincia.

Machuca también detalló que la agencia funciona desde 1984 y está ubicada en Córdoba al 2900, en barrio Santa María, manzana A, casa 7.

La combinación ganadora fue 03 - 06 - 21 - 29 - 08 - 20, con la que el apostador obtuvo un premio total de $1.416.937.636, uno de los montos más altos entregados en los últimos tiempos.

El golpe de suerte se dio en el sorteo N° 3.380 del Quini 6, realizado el domingo 7 de junio. El ganador, oriundo de Corrientes capital, fue el único que acertó los seis números en la modalidad "La Segunda".

El golpe de suerte en el Quini 6 tuvo lugar en el sorteo N° 3.380, del domingo 7 de junio.

En las demás modalidades, el pozo del Tradicional quedó vacante y acumuló más de $1.503 millones. Lo mismo ocurrió con La Revancha, que no tuvo ganadores ni en el primer premio ni en el estímulo.

En el Siempre Sale, el pozo fue de $494.134.668 y hubo 24 ganadores con cinco aciertos. Cada uno recibirá $20.588.944,50, monto al que se le deben descontar los impuestos correspondientes de ARCA, ex AFIP.

El próximo sorteo se realizará el miércoles 10 de junio y tendrá un pozo total estimado de $5.600 millones.