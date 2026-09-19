La efectividad del Cronicazo no da tregua y vuelve a sorprender en la Quiniela

Los seguidores del Cronicazo ya lo tienen incorporado: cada semana, el suplemento Números y Destino vuelve a demostrar que su efectividad no es casualidad. Hoy, sábado 19 de septiembre, la seguidilla de fijas se mantuvo intacta y volvió a repartir festejos entre los apostadores más fieles.

Los pronósticos estrella de la semana no paran de aparecer en los principales tableros de la Quiniela, sosteniendo una racha que lleva varios días de festejos ininterrumpidos y que ya se convirtió en una cita obligada para quienes buscan una guía antes de jugar.

Los números que vienen dando en la tecla





El 32, pronóstico estrella del Cronicazo, y el 17, dateado por La Gitana bajo la consigna "Me lo dijo una Gitana", se convirtieron en los números más comentados de los últimos días.

El primero, conocido como "el dinero", viene encabezando distintos sorteos oficiales desde el jueves, mientras que el segundo, "la desgracia", se sumó con fuerza a la lista de aciertos del Cronicazo.

Para los seguidores de Números y Destino, esta repetición constante funciona como la mejor confirmación de que la fórmula del suplemento sigue dando resultado.

Los apostadores siguen de cerca cada pronóstico del Cronicazo para no perderse la próxima jugada ganadora.

Repaso de los aciertos que dejó la semana





La seguidilla no arrancó hoy. El jueves, el 32 ya había pegado por duplicado en la Nocturna de Córdoba y en la Nocturna de Montevideo.

El viernes repitió el golpe con otro doblete, esta vez en la Primera de Entre Ríos y en la Matutina de Córdoba, mientras que el 17 de La Gitana se ubicó al tope de la pizarra en la Nocturna cordobesa.

A esos aciertos se sumaron otros pronósticos del suplemento a lo largo de la semana, como Tres Para Ganar, La Onda y Los Sueños Sugieren, que completaron una seguidilla de festejos en distintas provincias y horarios de juego.

El Cronicazo, la guía favorita de la semana





La confianza que generó el Cronicazo en los últimos días no es un dato menor. Cada vez son más los lectores que combinan sus distintos pronósticos antes de salir a apostar, atraídos por una efectividad que se sostiene sorteo tras sorteo.

El suplemento Números y Destino continúa trabajando para ampliar las chances de acierto en cada jornada. Y la seguidilla de esta semana es la mejor muestra de que la fórmula sigue firme.