La Gitana del Cronicazo habló con los astros... ¡Y ojo! Hay un número de la suerte reservado para tu signo

La Gitana del Cronicazo ya consultó a los astros y dejó el candidato de la semana para cada signo del zodiaco.

Cada uno tiene asignado un número de la suerte de dos cifras, listo para jugarlo en la Quiniela con la bendición de las estrellas.

Cronicazo: ¿Cuál es el candidato para la Quiniela según tu signo del zodiaco?

Buscá tu fecha de nacimiento en la lista y anotá el número que corresponde a tu signo:

Aries (del 21/3 al 20/4): " 78 "

(del 21/3 al 20/4): " " Tauro (del 21/4 al 22/5): " 02 "

(del 21/4 al 22/5): " " Géminis (del 23/5 al 21/6): " 61 "

(del 23/5 al 21/6): " " Cáncer (del 22/6 al 21/7): " 43 "

(del 22/6 al 21/7): " " Leo (del 22/7 al 21/8): " 90 "

(del 22/7 al 21/8): " " Virgo (del 22/8 al 22/9): " 57 "

(del 22/8 al 22/9): " " Libra (del 23/9 al 22/10): " 36 "

(del 23/9 al 22/10): " " Escorpio (del 23/10 al 21/11): " 15 "

(del 23/10 al 21/11): " " Sagitario (del 22/11 al 21/12): " 84 "

(del 22/11 al 21/12): " " Capricornio (del 22/12 al 20/1): " 23 "

(del 22/12 al 20/1): " " Acuario (del 21/1 al 19/2): " 99 "

(del 21/1 al 19/2): " " Piscis (del 20/2 al 20/3): "62"

Los números de cada signo según la predicción del Cronicazo para esta semana.

Qué es el Cronicazo, la biblia de los apostadores

El Cronicazo es la sección de Números y Destino de Crónica, conocida como la biblia de los apostadores.

Reúne cada semana distintas secciones con números para jugar, y cada una propone sus propios candidatos para el sorteo.

La sección de los signos se relaciona directo con la Quiniela: cada número de dos cifras puede jugarse como candidato.

Cómo jugar tu número en la Quiniela

Elegí el número de tu signo y llevalo a tu agencia de confianza. Es el candidato que la Gitana dejó para esta semana.

También podés combinarlo con el de tu pareja o algún familiar, o con los candidatos que proponen las otras secciones del Cronicazo.

La tabla completa, con todos los candidatos, está en Números y Destino. ¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!