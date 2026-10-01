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Jueves, 1 de octubre de 2026

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DOBLE ACIERTO

La Gitana del Cronicazo lo hizo de nuevo: el número recomendado que salió dos veces el mismo día

Un número recomendado por la Gitana se ubicó al tope en la Previa y la Matutina de la Lotería de la Provincia. ¿Cuál fue y cuándo salió? Mirá el doblete.

Dayra Arellano
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La lluvia de aciertos del Cronicazo no frena y dejó un festejo por duplicado en la Lotería de la Provincia.

Un solo número, recomendado especialmente por la Gitana, se ubicó al tope de la pizarra en dos sorteos: la Previa y la Matutina.

Los seguidores de Números y Destino viven una gran semana de aciertos, y este doblete sumó otro motivo para celebrar.

Los aciertos del Cronicazo: ¿Qué número salió por duplicado?

El suplemento Números y Destino festejó el doblete y despejó la incógnita: el número que salió dos veces fue el 59, que representa a las plantas.

Ocurrió el miércoles 30 de septiembre en la Lotería de la Provincia, donde el 59 se ubicó al tope de la pizarra tanto en la Previa como en la Matutina.

El número había sido recomendado especialmente por los estudiosos de Números & Destino, como la Gitana, y la Provincia les dio la razón dos veces el mismo día.

Aciertos del Cronicazo: el número que se repitió en la Provincia.
Aciertos del Cronicazo: el número que se repitió en la Provincia.

¿Qué es el Cronicazo, la biblia de los apostadores?

El Cronicazo es la sección de Números y Destino que reúne candidatos para la Quiniela, y por eso se la conoce como "La biblia de los apostadores".

Allí conviven varias secciones fijas, y una de ellas es la de la Gitana, que propone números según el signo del zodiaco.

La Quiniela es el punto de encuentro de todos esos números; cada candidato busca su lugar en la pizarra de los sorteos.

¿Cómo jugar los números del Cronicazo en la Quiniela?

Para aprovecharlo, conviene seguir los candidatos del suplemento y tenerlos a mano antes de armar la jugada.

  • Consultá las secciones fijas del Cronicazo.
  • Anotá qué representa cada número: el 59, por ejemplo, es el de las plantas.
  • Seguí los resultados de la Lotería de la Provincia, donde el 59 ya llegó a la cabeza.
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