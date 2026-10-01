La Gitana del Cronicazo reveló qué número te toca según tu signo: ¿Cuál es el afortunado de la Quiniela?

La Gitana del Cronicazo consultó a los astros y dejó los números de la suerte según tu signo para la Quiniela.

Cada zodíaco recibió una cifra asignada. Buscá la tuya en la lista, anotala y pensá si te animás a jugarla.

Cronicazo: ¿Cuál es el candidato para la Quiniela según tu signo del zodiaco?

Estos son los 12 signos con su rango de fechas y el número que les tocó, de Aries a Piscis:

Aries (del 21/3 al 20/4): " 37 "

(del 21/3 al 20/4): " " Tauro (del 21/4 al 22/5): " 26 "

(del 21/4 al 22/5): " " Géminis (del 23/5 al 21/6): " 99 "

(del 23/5 al 21/6): " " Cáncer (del 22/6 al 21/7): " 41 "

(del 22/6 al 21/7): " " Leo (del 22/7 al 21/8): " 80 "

(del 22/7 al 21/8): " " Virgo (del 22/8 al 22/9): " 35 "

(del 22/8 al 22/9): " " Libra (del 23/9 al 22/10): " 07 "

(del 23/9 al 22/10): " " Escorpio (del 23/10 al 21/11): " 72 "

(del 23/10 al 21/11): " " Sagitario (del 22/11 al 21/12): " 24 "

(del 22/11 al 21/12): " " Capricornio (del 22/12 al 20/1): " 58 "

(del 22/12 al 20/1): " " Acuario (del 21/1 al 19/2): " 13 "

(del 21/1 al 19/2): " " Piscis (del 20/2 al 20/3): "66"

La Gitana del Cronicazo consultó a los astros y dejó los números de la suerte según tu signo para la Quiniela.

¿Qué es el Cronicazo y por qué lo llaman la biblia de los apostadores?

El Cronicazo es parte de la sección Números y Destino de Crónica, conocida como "la biblia de los apostadores".

Reúne candidatos para la Quiniela de distintas fuentes: la Abuela Escolaza, los sueños, las efemérides y también la Gitana con los astros.

La sección de la Gitana cruza los doce signos del zodíaco con un número para jugar, uno por cada uno.

Así, cada lector encuentra su candidato personal sin buscar demasiado: con saber la fecha de nacimiento alcanza.

¿Cómo jugar estos números en la Quiniela?

La idea es simple: ubicá tu signo, tomá el número que te asignó la Gitana y elegilo como candidato.

También podés jugar el número de un ser querido, según su fecha de nacimiento y el rango de su signo.

Sumá otros datos del Cronicazo para ampliar tus opciones. ¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo completo en Números y Destino!