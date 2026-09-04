La Gitana lo hizo de nuevo: el triplete de aciertos que hizo estallar la Quiniela

La racha ganadora del Cronicazo no da tregua. Ayer, miércoles 3 de septiembre, el suplemento Números & Destino volvió a sorprender a sus seguidores con un triplete que pocas veces se ve en una misma jornada de la Quiniela.

El número recomendado especialmente por los especialistas de La Gitana se repitió en tres sorteos oficiales distintos. Un dato que reafirma, una vez más, por qué tantos lectores confían en la guía antes de salir a jugar.

El pronóstico arrasó en tres tableros distintos

La Gitana no se guardó nada esta semana. Su número encabezó la Primera de la Lotería de la Ciudad, apareció después en la Matutina de Córdoba y cerró su recorrido en la Vespertina de Provincia.

El número recomendado especialmente por los especialistas de La Gitana se repitió en tres sorteos oficiales distintos.

Tres sorteos, tres provincias distintas y un mismo número: pocas veces el Cronicazo logra semejante nivel de repetición en tan poco tiempo. Para los apostadores que siguieron la recomendación al pie de la letra, la jornada de ayer se convirtió en una verdadera fiesta.

Una semana a puro festejo para los seguidores del suplemento





Este tipo de triplete no solo multiplica las alegrías entre los jugadores, sino que también confirma la efectividad del trabajo que realiza el equipo detrás de Números & Destino a la hora de anticipar los números fuertes de cada jornada.



La racha de esta semana ya viene acumulando motivos de festejo, y el triplete de La Gitana se suma como uno de los datos más destacados. Los lectores que combinan los distintos pronósticos del Cronicazo encuentran en esta seguidilla un incentivo extra para seguir de cerca cada edición.