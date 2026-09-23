La Gitana pegó de nuevo en la Quiniela y desató la fiesta entre sus seguidores

El Bolillero Semanal de Números y Destino sigue de racha y volvió a cumplir con lo prometido. Ayer, apenas se conocieron los primeros resultados de la jornada, los seguidores del suplemento confirmaron un nuevo acierto que se sumó a la seguidilla de la semana.

Esta vez fue el turno de La Gitana, una de las secciones más seguidas de la guía, que le devolvió a los apostadores un motivo más para festejar apenas abrieron las agencias.

El acierto que encabezó la jornada

El 20, asociado a "la fiesta" y recomendado por La Gitana, encabezó la matutina de Provincia. El resultado confirmó, una vez más, la efectividad del adelanto que el equipo de Números y Destino publica día a día para sus lectores.

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Los apostadores que siguieron el consejo de La Gitana y lo llevaron a la agencia pudieron cobrar sus boletas apenas se conoció el resultado oficial, sumando así otra jornada positiva para el Bolillero.

Una racha que se sostiene semana a semana

Este nuevo acierto reafirma el trabajo diario del equipo de Números y Destino, que combina distintas secciones para ofrecer una guía completa a sus seguidores. Cada una de estas secciones tiene su propio estilo de pronóstico, pero todas apuntan al mismo objetivo: ayudar a los lectores a llegar mejor preparados a la agencia.

La constancia de estos aciertos es, justamente, lo que sostiene la confianza de los apostadores en el suplemento. Muchos de ellos ya incorporaron la lectura diaria del Bolillero como parte de su rutina antes de jugar.