La Gitana volvió a pegar en la Quiniela y arrancó la semana a puro festejo: ¿Cuáles son los números de la suerte?

El Bolillero de Números y Destino le dio otro gran arranque de semana a sus seguidores. El adelanto, publicado ayer en el suplemento de loterías, volvió a cumplirse apenas se conocieron los primeros resultados oficiales de la jornada.

Esta vez fue la Gitana la que se llevó todos los aplausos, aunque no fue la única sección en pegar; la guía sumó varios aciertos más que multiplicaron los festejos entre los apostadores.

La Gitana encabezó la lista de aciertos

El 59, asociado a "las plantas" y recomendado por La Gitana, se ubicó al tope de la pizarra en la primera de la Lotería de Entre Ríos. Fue el batacazo más celebrado del día entre quienes confiaron en la guía.

A ese resultado se sumó Los Posibles, que acertó con el 62, vinculado a "inundación", al encabezar la matutina de Santa Fe. Los Sueños Sugieren, por su parte, pegó con el 44, asociado a "la cárcel", en la vespertina de Mendoza.

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Más aciertos en distintas provincias y también en los signos

Tres Para Ganar sumó lo suyo con el 07, vinculado a "revólver", que se impuso en la matutina de Córdoba, mientras que La Onda acertó con el 78, asociado a "ramera", que encabezó la nocturna de Santa Fe.

La guía también dio en el blanco entre los seguidores del horóscopo. Escorpio acertó con el 72, Aries sumó un doblete con el 37, Tauro pegó con el 26 y Capricornio cerró la lista con el 58.

Con esta nueva racha de aciertos, el equipo de Números y Destino reafirma el trabajo diario detrás de cada edición del suplemento.

Los apostadores que siguieron a La Gitana ya están cobrando sus boletas ganadoras, mientras se preparan para el próximo adelanto de la semana.