La Quiniela Plus dejó una fortuna a un cordobés: ganó más de $340 millones

La suerte volvió a golpear en Córdoba con un premio de enorme magnitud. Un apostador se quedó con $340.382.881 en el marco del Concurso N.º 12831 de la Quiniela Plus, según se informó oficialmente.

El ticket ganador fue vendido en la Agencia 1520 de la ciudad de Córdoba, cuya titular es Anahí María Sol Huerta. De esta manera, el millonario premio quedó en la provincia y se convirtió en uno de los pagos más importantes que entregó recientemente este juego. Por el momento, no trascendió la identidad del apostador que se llevó la fortuna.

Un apostador se quedó con $340.382.881 en el marco del Concurso N.º 12831 de la Quiniela Plus, según se informó oficialmente.

Cómo participar de la Quiniela Plus

La Quiniela Plus es un juego de pozo derivado de la quiniela tradicional. El mecanismo es simple: el apostador elige ocho números de dos cifras, del 00 al 99, y los entrega en una agencia oficial habilitada.

Con una sola jugada, el apostador participa automáticamente de tres modalidades a la vez: Plus, Súper Plus y Chance Plus, lo que multiplica las chances de ganar con un mismo ticket. El sorteo se realiza junto con la Quiniela Nocturna, de lunes a sábados.

Además del premio mayor, que se reparte entre quienes acierten los ocho números, el juego también entrega premios fijos para quienes logran siete, seis o cinco aciertos. El costo de la apuesta es fijo, aunque puede variar según la agencia y la provincia en la que se juegue.

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el ticket original en la agencia donde realizó la jugada o en el punto autorizado por la lotería correspondiente. En el caso de los pozos más grandes, suele ser necesario presentarse con el DNI en la sede central.