La suerte cayó por duplicado: dos vecinas ganaron millones en la lotería y estos fueon los números

En un hecho poco habitual, el azar volvió a dar la nota con un resultado que sorprendió a toda una comunidad, donde en cuestión de días se registraron dos premios millonarios en la Quiniela poceada.

En agencias de lotería distintas y con combinaciones elegidas casi al azar, ambas historias reflejan cómo el destino puede sorprender en cualquier momento.

Una historia de azar y coincidencias que sorprendió a toda una comunidad en cuestión de días.

Dos historias distintas, un mismo destino millonario

Vecinas de Charata, en la provincia del Chaco, resultaron ganadoras de importantes sumas en la Quiniela Poceada en sorteos consecutivos realizados a fines de marzo y comienzos de abril.

El primer caso tuvo como protagonista a una enfermera que se presentó en la sede de Lotería Chaqueña para cobrar su premio. La jugadora había realizado su apuesta en una subagencia del barrio San Antonio, donde venía siguiendo la misma combinación desde hacía seis sorteos.

Finalmente, su perseverancia dio resultado: acertó los números 07, 08, 34, 48 y 80, lo que le permitió quedarse con más de 104 millones de pesos en el sorteo realizado el 31 de marzo.

El detalle de las apuestas que sorprendieron a todos

Días después, otra vecina de la misma ciudad volvió a generar sorpresa. Se trata de una empleada administrativa de 50 años que obtuvo el premio mayor en el siguiente sorteo, realizado el 4 de abril.

En su caso, la apuesta fue automática y los números seleccionados fueron 15, 81, 85, 93 y 96. Gracias a esta jugada, se llevó más de 85 millones de pesos.

Más allá de los montos anunciados, es importante considerar que los premios de este tipo están alcanzados por impuestos. En Argentina, las ganancias provenientes de juegos de azar suelen sufrir retenciones cercanas al 31%, por lo que el dinero que finalmente reciben las ganadoras es menor al total informado.

Las combinaciones que transformaron la historia de un pueblo

Por otro lado, las agencias que vendieron los tickets también se ven beneficiadas. Los agencieros reciben una comisión especial por haber emitido apuestas ganadoras, lo que representa un ingreso adicional y un reconocimiento dentro del circuito oficial de juego.

Este doble golpe de suerte generó un fuerte impacto en Charata, donde la noticia se expandió rápidamente. La coincidencia de dos premios millonarios en una misma ciudad y en pocos días despertó entusiasmo entre los jugadores habituales.

Mientras tanto, ambas ganadoras comienzan a reorganizar sus vidas tras un cambio económico significativo, en una historia donde el azar volvió a demostrar que puede sorprender incluso dos veces en el mismo lugar.