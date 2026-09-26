La suerte está echada con el Cronicazo de este "finde" y los datos clave para jugar

Los apostadores de los juegos de loterías y quinielas tienen, como en cada jornada, la esperada sección del Cronicazo. Esta reúne las mejores recomendaciones, pálpitos y estadísticas detalladas para armar las jugadas.

En esta oportunidad, los números más atrasados y las tendencias salidoras vuelven a marcar la "hoja de ruta" para quienes buscan dar con el premio mayor.

Además, las predicciones abarcan desde la Quiniela de la Ciudad y la Bonaerense hasta las bancas de Montevideo, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza, ofreciendo un panorama completo para no dejar nada al azar.

Fin de semana "de la mano" del Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos de la Gitana para la quiniela de hoy?





El candidato de la semana para tentarse en la quiniela es el "75". Viene escoltado por el "11" en el rol de "El salvador", el "87" entre "Los posibles", y el "23" y el "39" como "El suplente". Además, la sección "Me lo dijo una Gitana" determinó que el número de la suerte principal es el "20".

Asimismo, llega acompañada por el "41" como "La onda", el "16" en el casillero de "Me juego" y el "72" como "La posta". Para cerrar, los "Tres para ganar" que propone el bolillero en esta oportunidad son el "92", el "04" y el "18". En tanto, los sueños sugieren volcarse por el "30", el "88", el "06" y el "79" como las mejores alternativas.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?



Aries (del 21/3 al 20/4): "89".

(del 21/3 al 20/4): "89". Tauro (del 21/4 al 22/5): "42".

(del 21/4 al 22/5): "42". Géminis (del 23/5 al 21/6): "29".

(del 23/5 al 21/6): "29". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "00".

(del 22/6 al 21/7): "00". Leo (del 22/7 al 21/8): "15".

(del 22/7 al 21/8): "15". Virgo (del 22/8 al 22/9): "35".

(del 22/8 al 22/9): "35". Libra (del 23/9 al 22/10): "74".

(del 23/9 al 22/10): "74". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "51".

(del 23/10 al 21/11): "51". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "63".

(del 22/11 al 21/12): "63". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "27".

(del 22/12 al 20/1): "27". Acuario (del 21/1 al 19/2): "96".

(del 21/1 al 19/2): "96". Piscis (del 20/2 al 20/3): "38".





No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 26 de septiembre





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "2157". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "0" con 20 sorteos; decena, el "0" con 31 sorteos; unidad, el "5" con 35 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "77" y el "11", mientras que los más salidores, el "14", el "16" y el "22".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "0" con 30 sorteos; decena, el "8" con 28 sorteos; unidad, el "5" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "30", el "62" y el "61". Los más salidores, el "29", el "95" y el "28".

El Cronicazo de este sábado 26 de septiembre.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "9" con 28 sorteos; decena, el "8" con 23 sorteos; unidad, el "5" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "36", el "41" y el "80", y los más salidores, el "01", el "67" y el "92".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "2" con 34 sorteos; decena, el "5" con 36 sorteos; unidad, el "7" con 23 sorteos. Los más atrasados son el "57", el "62" y el "05", mientras que los más salidores, el "15", el "79" y el "03".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "0" con 25 sorteos; decena, el "9" con 16 sorteos; unidad, el "1" con 31 sorteos. Los más atrasados son el "24", el "88" y el "09". Los más salidores, el "75", el "06" y el "80".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "6" con 43 sorteos; decena, el "1" con 30 sorteos; unidad, el "5" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "02", el "52" y el "77", y los más salidores, el "04", el "00" y el "62".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "9" con 19 sorteos; decena, el "2" con 29 sorteos; unidad, el "3" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "05", el "53" y el "20", y los más salidores, el "58", el "87" y el "44".