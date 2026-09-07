Le cayó un rayo, sobrevivió de milagro y decidió apostar en la Quiniela: "Fue asombroso"

Un hombre protagonizó una situación que difícilmente pueda olvidar, después de ser alcanzado por un rayo mientras se dirigía a una cita médica. El impacto ocurrió en plena calle, pero, pese a la intensidad del fenómeno, no sufrió lesiones graves y pudo mantenerse consciente todo el tiempo.

Después del episodio el hombre interpretó lo sucedido como una oportunidad para valorar de otra manera su vida. Esa sensación lo llevó a tomar una decisión particular: comprar un billete de lotería y probar suerte.

Le cayó un rayo mientras iba al dentista y sobrevivió: "Sucedió"

El protagonista de esta historia es Thomas Fahmy, un hombre de Nueva York, Estados Unidos, que se dirigía a una cita con el dentista en Staten Island cuando fue alcanzado por un rayo.

El episodio ocurrió el jueves pasado, alrededor de las 16:30. Fahmy había salido antes de su trabajo y decidió esperar unos minutos hasta que las condiciones climáticas parecieran mejorar.

"Salí un poco antes de la oficina ese día para ir a una cita con el dentista, y esperé a que el tiempo se calmara, sin lluvias fuertes. Pensé: ‘Ya es hora de irme', pero sucedió", contó a The New York Post.

El rayo le impactó en el pie y provocó que cayera al suelo. Sin embargo, una de las particularidades del caso fue que nunca perdió el conocimiento.

"Mucha gente me pregunta: ‘¿Perdí el conocimiento?'. No, no lo perdí. Pero cuando me cayó el rayo, las primeras sensaciones que tuve en todo el cuerpo fueron hormigueo, entumecimiento y dolor. Sentí una sensación de ardor", relató.

Después de levantarse, Fahmy consiguió llegar hasta la vivienda de un vecino para pedir ayuda. Desde allí fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos realizaron distintos controles para descartar lesiones. Los estudios no detectaron quemaduras ni heridas de gravedad y los profesionales le recomendaron, principalmente, mantenerse hidratado. Permaneció internado durante la noche y luego recibió el alta.

"No tengo quemaduras. Me hicieron varios exámenes médicos. No tengo quemaduras en absoluto", explicó.

La experiencia tuvo además un fuerte impacto emocional en el hombre, que decidió agradecer por haber sobrevivido. "Fui a la iglesia el domingo para darle gracias a Dios", contó. "Fue asombroso. Sucedió un incidente de esos que ocurren una vez en un millón", agregó.

Influenciado por el milagro de haber sobrevivido a un rayo, el hombre decidió probar suerte una vez más y compró un ticket de lotería.

Sobrevivió al rayo y apostó a la lotería: ¿Ganó?

Luego del episodio, Fahmy decidió comprar un billete del juego Mega Millions, convencido de que haber sobrevivido a un acontecimiento tan poco frecuente podía ser una señal para animarse a probar suerte.

Sin embargo, la fortuna no volvió a acompañarlo de la misma manera: no ganó ningún premio en la lotería. A pesar de ello, el resultado terminó siendo secundario frente a la experiencia que acababa de atravesar. "Simplemente hay que apreciar la vida, sonreír y respirar aire fresco de vez en cuando, y no dejar que la vida te abrume", reflexionó.