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Martes, 1 de septiembre de 2026

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Llegó el primer Cronicazo de septiembre: ¿Qué números "canta" la Gitana para la quiniela?

¿Vas a jugar a la quiniela? No te olvides de revisar el Cronicazo con todas las cifras recomendadas por la Gitana.

Lucía Reppin
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La Gitana llegó con todos los números infalibles para que apuestes en las quinielas de este martes 1 de septiembre. Los más salidores y los más atrasados siempre están en el Cronicazo.

Como de costumbre, no te podés perder la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" y el bloque que brinda una cifra de la suerte para cada signo del zodiaco.

Los resultados de loterías y quinielas los podés ver en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

El primer Cronicazo de septiembre ya está acá: los números brindados por la Gitana para hoy

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "75". Lo acompañan el "51" como "El salvador", el "37" y el "90" como "Los posibles", y el "69" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "08".

Ella está acompañada del "23" como "La onda", del "14" como "Me juego" y del "62" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "93", el "16" y el "48". Los sueños sugieren el "04", el "27", el "86" y el "49" como las mejores opciones.

No apuestes sin antes ver el Cronicazo.
No apuestes sin antes ver el Cronicazo.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

  • Aries (del 21/3 al 20/4): "63".

  • Tauro (del 21/4 al 22/5): "87".

  • Géminis (del 23/5 al 21/6): "15".

  • Cáncer (del 22/6 al 21/7): "00".

  • Leo (del 22/7 al 21/8): "78".

  • Virgo (del 22/8 al 22/9): "44".

  • Libra (del 23/9 al 22/10): "91".

  • Escorpio (del 23/10 al 21/11): "26".

  • Sagitario (del 22/11 al 21/12): "32".

  • Capricornio (del 22/12 al 20/1): "58".

  • Acuario (del 21/1 al 19/2): "79".

  • Piscis (del 20/2 al 20/3): "17".

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