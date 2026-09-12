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Sábado, 12 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
INSUPERABLE

Lluvia de aciertos: el Cronicazo desató una nueva tormenta de festejos en la Quiniela

El suplemento Números y Destino encabezó la Matutina de Santa Fe y sumó otros aciertos que multiplicaron los festejos entre los apostadores.

Dayra, Arellano
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El Cronicazo sigue dando razones para festejar. El suplemento Números y Destino volvió a acertar en la Quiniela con su pronóstico más consultado, que una vez más le dio una alegría a los seguidores más fieles.

El número de la suerte que pegó en la Matutina santafesina

El Cronicazo no falla. El 41 se impuso en uno de los sorteos con mayor cantidad de apostadores de la provincia, y su aparición reforzó la confianza de quienes vienen jugando de la mano del suplemento en las últimas semanas.

El suplemento Números y Destino volvió a acertar en la Quiniela con su pronóstico más consultado.
El suplemento Números y Destino volvió a acertar en la Quiniela con su pronóstico más consultado.

Para los seguidores de Números y Destino, cada acierto del Cronicazo funciona como una confirmación más de que la fórmula sigue dando resultado. El cuchillo, además, se sumó rápido a la lista de dígitos más comentados por los apostadores tradicionales.

Otros pronósticos que también la pegaron esta semana

El Cronicazo no fue el único en repartir festejos. Los Posibles también sumó lo suyo con el 35, conocido como "pajarito", que encabezó la Primera de Entre Ríos. Por su parte, Me Juego completó la lista con el 96, "el marido", que se impuso en la Matutina de la Ciudad.

Con estos tres aciertos repartidos entre distintos pronósticos y provincias, la jornada del viernes quedó marcada como una de las más generosas de la semana para los seguidores del suplemento.

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