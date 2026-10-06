Lluvia de aciertos en el Cronicazo: estos son los números de la suerte que triunfaron en la Quiniela

El Bolillero Semanal de Números y Destino arrancó octubre a pura efectividad. Aunque el suplemento salió en la propia edición de hoy, el adelanto igual repartió festejos entre los lectores.

Varios números anticipados en la guía se confirmaron en distintos sorteos oficiales. Repasamos todos los aciertos que dejó esta jornada.

Los aciertos del Cronicazo esta semana

Estos son los números que acertó el Cronicazo en los distintos tableros:

74 ("gente negra"), de Me Juego , al tope de pizarra en la vespertina de la Lotería de la Ciudad.

("gente negra"), de , al tope de pizarra en la vespertina de la Lotería de la Ciudad. 17 ("la desgracia"), pronosticado en La Posta , en la matutina de Provincia.

("la desgracia"), pronosticado en , en la matutina de Provincia. 66 ("lombrices"), de Los Sueños Sugieren , en la primera de Santa Fe.

("lombrices"), de , en la primera de Santa Fe. 05 ("el gato"), también de Los Sueños Sugieren , en la primera de Mendoza.

("el gato"), también de , en la primera de Mendoza. 27 ("peine"), de Tres Para Ganar, en la nocturna de Santa Fe.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Los Signos también sumaron lo suyo:

99 ("hermano"), doblete de Acuario .

("hermano"), doblete de . 61 ("escopetas"), de Géminis .

("escopetas"), de . 02 ("niño"), de Tauro.

Qué es el Cronicazo y por qué es la biblia de los apostadores

El Cronicazo es la guía diaria de pronósticos que arma el suplemento Números y Destino. Reúne distintas secciones, desde números soñados hasta datos astrológicos, pensadas para la Quiniela.

Por eso los lectores lo llaman "la biblia de los apostadores"; cada jornada propone candidatos que, como esta semana, vuelven a confirmarse en los tableros oficiales.

Cómo jugar con estos números en la Quiniela

Cualquiera de estos números puede combinarse según el juego habitual de cada apostador: a la cabeza, al redoblona o en terminación. Conviene revisar siempre el tablero de la agencia antes de apostar.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! El equipo del suplemento ya trabaja en el próximo adelanto, con la promesa de seguir sumando aciertos.